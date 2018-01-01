Трагедия в Запорожье. СМИ узнали подробности гибели маленького мальчика

В Запорожье житель квартиры, расположенной на восьмом этаже многоэтажки, вероятно, решил покончить с собой, выпрыгнув из окна, под ним оказались отец с сыном, мужчина упал на мальчика.

Реаниматологи сделали для ребенка все, что смогли, но травмы оказались несовместимыми с жизнью, говорится в сюжете ТСН.

"... житель квартиры на восьмом этаже, вероятно, решил покончить с собой. Под тем окном оказались отец с сыном, которому и двух лет не было — они собирались в гости и вышли из подъезда", — отметило издание.

По его данным, мать немного задержалась, а когда вышла из подъезда, увидела врачей скорой помощи и толпу, которая прибежала на сирены. "Я только слышал, что удар был такой глухой — бац и все. Мать, как только вышла, — к скорой. И сразу такой крик... Закрыл окно, не мог слушать", — рассказал сосед Сергей Борисов.

"Что стало причиной трагедии — находился ли мужчина в состоянии алкогольного опьянения или есть другие обстоятельства — выяснит следствие", — заявила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик. Начато уголовное производство по статье "умышленное убийство".

Ранее СМИ писали, что вечером 31 декабря — накануне Нового года — в Запорожье выпивший мужчина выпрыгнул из окна, расположенного на восьмом этаже дома, и упал на полуторагодовалого мальчика.