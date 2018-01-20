Под Мариуполем силы АТО отогнали диверсантов, один — ранен

В пятницу, 19 января, после обеда в зоне АТО — у села Широкино (находится под Мариуполем) Донецкой области украинские военнослужащие заметили диверсантов боевиков, когда расстояние стало критически близким, они отогнали противника огнем из стрелкового оружия.

Во время атаки был ранен один террорист, враг оставил его на поле боя, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

"В послеобеденное время в районе Широкино украинские защитники заметили вражескую диверсионно-разведывательную группу, которая двигалась в сторону позиций ВСУ. Когда расстояние стало критически близким, военные открыли огонь из стрелкового оружия и заставили диверсантов отойти", — отметили в ведомстве.

Раненого диверсанта эвакуировали с поля боя, ему оказана медицинская помощь. "В общем за прошедшие сутки противник семь раз нарушил "режим тишины"… украинские воины были вынуждены в одном из случаев открывать ответный огонь из вооружения, не запрещенного Минскими договоренностями", — добавили в штабе.

Напомним, 17 января на Донбассе ситуация усложнилась — боевики семь раз открывали огонь по позициям украинских военных, погибли три бойца нашей армии, а пять — получили ранения.