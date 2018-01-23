Тела нашли через три дня. На Закарпатье сын жестоко расправился с родителями

В Рахове Закарпатской области пожилых супругов обнаружили мертвыми в своем доме со следами насильственной смерти.

Об исчезновении пенсионеров в полицию заявила их племянница. Прибыв по месту их проживания, полицейские обнаружили мужчину и женщину уже мертвыми. Правоохранители подозревают в убийстве пенсионеров их 30-летнего сына, который ранее уже был судим за тяжкое преступление, сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

"В полицию поступило сообщение от жительницы Рахова, которая рассказала, что ее дядя и тетя уже три дня не отвечают на телефонные звонки. Следственно-оперативная группа выехала по указанному адресу и обнаружила тела 67-летнего мужчины и 66-летней женщины по их месту жительства. Оба раховчанина имели следы насильственной смерти. Пенсионеры жили со своим 30-летним сыном, который уже был судим за тяжкое преступление. Пострадавших отправили на экспертизу", — сказала Щеголева.

Напомним, ранее на Закарпатье горе-ухажер убил девушку за отказ с ним встречаться.