Кражи и смертельное ДТП. В Днепре задержаны три злоумышленника, фото

В среду днем, 13 марта, в Днепре три человека на автомобиле Audi пытались скрыться с места совершения очередной кражи из машины и устроили смертельную аварию, злоумышленники задержаны.

Во время осмотра иномарки полицейские нашли две единицы огнестрельного оружия, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

"Все трое обоснованно подозреваются в совершении ряда краж из автомобилей в г. Днепр...", — отметили в ведомстве.

По данным полиции, авария произошла на ул. Калиновой. "... автомобиль Audi столкнулся с Daewoo, в результате водитель Daewoo погиб на месте. Как стало известно, водитель и двое пассажиров Aud пытались скрыться с места совершения очередной кражи", — отмечается в сообщении.

Ранее в Павлограде Днепропетровской области убили мужчину и малолетнего ребенка, а также тяжело ранили беременную мать малыша, подозреваемый — ученик 11 класса Валентин Земцов, суд постановил взять его под стражу на время следствия.