На Запорожье накрыли банду во главе с криминальным авторитетом, видео

В Энергодаре Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины обезвредили организованную преступную группировку, которой руководил криминальный авторитет, ранее судимый за совершение особо тяжких преступлений.

Местный "смотрящий" организовал банду из бывших спортсменов и лиц, которые уже имели судимости, говорится на сайте СБУ.

"Злоумышленники совершали разбойные нападения и грабежи на территории региона. Также, применяя физическое и психологическое давление, бандиты заставляли местных предпринимателей платить им деньги за беспрепятственную коммерческую деятельность", — отметили в спецслужбе.

По ее данным, был задокументирован факт вымогательства пяти тысяч долларов от бизнесмена, рэкетиры угрожали коммерсанту физической расправой в случае неуплаты "дани".

Членов группировки задержали в центре Энергодара во время получения документов на право собственности на автомобиль, принадлежащий бизнесмену. Начато производства по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса.

Ранее в Черниговской области правоохранители задержали банду, члены которой — пять ранее судимых жителей Чернигова и региона, обчищали исключительно особняки и элитные дачные домики на Черниговщине и Киевщине.