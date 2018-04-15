"Консул поздравил, подчеркнув, что это — его заслуга": украинскому моряку в Греции дали 70 лет тюрьмы

15 апреля 2018, 18:11

О тюремном сроке он узнал от своего адвоката в субботу.

В Греции украинского моряка приговорили к 70 годам тюрьмы.

Украинского моряка Анатолия Черкасского в Греции приговорили к 70 годам тюрьмы.

При этом в 2015 году он уже получил 204 года за то, что на греческом корабле, где он работал помощником капитана, оказались нелегальные беженцы из Сирии. Сам Черкасский уверяет, что об этом не знал.

Как рассказал моряк "Вестям", о тюремном сроке он узнал от своего адвоката в субботу: "Я был уверен, что меня освободят. Апелляционный суд мне дал семь лет, что по греческой системе перерасчета означает 32 месяца. Это именно тот срок, который я уже отбыл в тюрьме. Так мне в зале суда сказала переводчик, после чего вместе с адвокатом она меня поздравила. В афинскую тюрьму (сам суд был на острове Родос) приходил украинский консул с поздравлением, акцентировал на том, что это — его заслуга".

Однако вместо обещанного освобождения моряк в итоге получил информацию о длительном тюремном сроке. "Теперь представьте мою реакцию, когда через несколько недель безрезультатного ожидания свободы я узнаю, что меня приговорили к 70 годам тюрьмы. Именно это по телефону мне сказал мой адвокат. Переводчик и адвокат в полном недоумении, ведь они уверены, что слышали совсем другое. Получается, что греческие судьи говорят одно, а пишут совсем другое", — недоумевает он.

Начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич рассказал, что на обращение Черкасского в министерстве обязательно отреагируют. "Есть приговор, который определяют нормы закона, а есть морально-пропагандистский. Максимальный срок в Греции — 25 лет, а сидят там семь-восемь лет. В этом году в Украину уже вернулись четыре моряка, отбывшие два с половиной года. О случае Черкасского можно будет предметно говорить после его изучения", — отметил Кирилич.

По его словам, по состоянию на март в тюрьмах Греции находились 148 украинцев.

Ранее незаконно осужденный в России украинский политзаключенный Станислав Клых рассказал о порно в тюрьме, письмах от Порошенко и почему недоволен украинской властью. По его словам, ему "хочется заснуть и не проснуться, смерть становится желанной".

Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник, с 8 на 9 апреля, не пропустили моряков с судна "Норд" через КПВВ "Чонгар" в аннексированный Россией полуостров Крым.

Кроме того, вечером, 7 апреля, в Харьковской области пограничники задержали членов экипажа судна "Норд", которых пытались вывезти в РФ представители российского Генерального консульства.

31 марта капитану "Норда" было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 35 тысяч гривен.

Как сообщалось, днем 10 апреля капитана российского сейнера "Норд" выпустили из СИЗО. При этом Горбенко должен был дать показания в СБУ.

Ранее украинский суд принял решение по членам экипажа российского судна "Норд". Членам экипажа вменяют часть 2 статьи 204 КоАП Украины ("незаконное пересечение границы", санкция — штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста). 

Теперь у Лаврова грозят Украине ответными мерами. Украина взяла в заложники членов экипажа судна "Норд", заявила Мария Захарова.

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Украина тюрьма срок Греция моряк
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