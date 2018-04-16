Выяснились важные подробности суицида двух офицеров СБУ в Киеве

В Киеве 15 апреля сообщалось о самоубийствах двух сотрудников Службы безопасности Украины.

Мужчины покончили с собой почти одинаковым способом – выстрелом из огнестрельного оружия. Однако оба силовика застрелились из пистолетов разных марок.

В то же время сайт "Сегодня" выяснил, что одному из суицидников удалось выжить.

Как рассказала руководитель пресс-службы СБУ Елена Гитлянская, в данный момент расследованием случает занимается столичная полиция: "Случаи не связаны между собой. Погибший при попытке суицида, полковник в отставке, работал не только в СБУ, а и в других правоохранительных органах. Второй человек, совершивший попытку суицида, являющийся сотрудником СБУ, к счастью, выжил".

В свою очередь начальник пресс-службы ГУ Нацполиции Киевской области Николай Жукович сообщил, что на место происшествия в Михайловскую Рубежовку выезжала опергруппа и судмедэксперты.

"Случай расследуется, как факт самоубийства Киево-Святошинским управлением полиции. Оснований говорить о том, что кто-то "помог" совершить самоубийство, на данный момент нет. будет ли передаваться производство в расследовании – пока не известно", – отметил Жукович.

Напомним, в Звенигородке Черкасской области повесился 40-летний сотрудник районной госадминистрации Вячеслав Власенко. Самоубийца надел петлю на шею и выпрыгнул из окна своего кабинета.