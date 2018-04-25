"Деньги, иностранцы, наркотики". В Киеве на взятке "погорел" офицер СБУ

При обысках в одном из киевских отделений СБУ, сотрудник "погорел" на взятке $47,5 тысячи от иностранцев, нашли наркотическое вещество.

"Во время обысков НАБУ был найден кокаин и крупные суммы денег", - сообщает портал "Страна" со ссылкой на собственные источники в СБУ.

По информации журналистов, задержанного зовут Александр Карамушка и он имеет звание майора.

По данным портала "Слово и Дело", задержан был начальник одного из подразделений Правобережного межрайонного отдела управления СБУ в украинской столице.

Как сообщают представители пресс-службы НАБУ, мужчина подозревается в получении от посредника 47,5 тысячи долларов за непривлечение к ответственности лиц, якобы незаконно получивших вид на жительство в Украине.

"Следствие считает, что чиновник СБУ владел информацией, которая свидетельствовала о получении рядом иностранцев вида на жительство после заключения фиктивных браков с гражданками Украины. Доступ к таким данным открывал возможности для шантажа и требования у них неправомерного вознаграждения, чем сотрудник СБУ и воспользовался", − заявили в НАБУ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Черкассах "погорел" на взятке подполковник СБУ.