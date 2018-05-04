В Киеве иномарка влетела под платформу с танком, серьезно пострадал пассажир

В четверг вечером, 3 мая, в Дарницком районе Киева автомобиль Mercedes влетел под платформу, на которой по железной дороге поезд перевозил танк, пострадал пассажир машины.

Авария произошла около 19:10 на ул. Бориспольской, пострадавший получил серьезные травмы головы, его госпитализировали, пишет "Информатор" cо ссылкой на слова правоохранителей.

"Mercedes двигался в сторону Дарницкого вокзала. В этот момент поезд сдавал назад, последней была платформа с танком, водитель попытался объехать состав, однако произошло столкновение", — отметило издание.

По предварительным данным, в момент движения поезда на дороге находился регулировщик. Из-за аварии на Бориспольской образовалась серьезная пробка.

Ранее в Киеве на Борщаговке девушка на легковом авто не справилась с управлением, протаранила две припаркованные машины, забор и влетела на территорию школы. Узнать больше об инциденте можно здесь.