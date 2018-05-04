В Днепре грузовик влетел на парковку: есть жертва, повреждены более 10 авто

В пятницу утром, 4 мая, в Днепре грузовой автомобиль DAF влетел на парковку возле супермаркета, повредил более 10 машин, погиб один человек, а еще трое, в частности, водитель грузовика, — пострадали.

Авария случилась около 10 часов на перекрестке улиц Космической и Кодацкий спуск, пострадавшие направлены в больницу, говорится на сайте Главного управления Национальной полиции на Днепропетровщине.

В ведомстве подчеркнули, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, по предварительным данным, у авто DAF отказали тормоза.

Решается вопрос об открытии производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством) Уголовного кодекса.

Напомним, 17 апреля утром в Кривом Роге Днепропетровской области на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием авто Mazda, маршрутного такси и автобуса, сначала сообщалось о восьми жертвах, а позже их количество возросло до 11.

В совершении ДТП подозревают водителя иномарки Александра Волкова, суд уже арестовал его на два месяца без права на внесение залога. СМИ писали, что у мужчины диагностировано онкологическое заболевание, он находился в больнице под конвоем. Позже подозреваемого перевели в Криворожский следственный изолятор.