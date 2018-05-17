"Чаевые" пулями: в одесском кафе устроили стрельбу

Вечером 16 мая в Одессе на улице Вильямса конфликт в кафе закончился стрельбой.

Сначала местное издание "Думская" сообщило, что ссора вспыхнула между посетителями кафе Family Cafe. Во время перепалки один из них вытащил травматический пистолет и выстрелил из него в потолок. Впоследствии в полиции уточнили, что конфликт возник между группой посетителей и персоналом кафе.

На место инцидента вызвали полицию. Правоохранители обыскали участников конфликта и изъяли у них оружие.

В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.

Напомним, в Херсоне неизвестные устроили ограбление со стрельбой и поджогом авто. Ограбление херсонского ювелирного магазина происходило как будто четко по канонам голливудских экшн-фильмов – перестрелка, полицейская погоня, пылающая машина.