В Киеве копы гонялись за афроамериканцем на Mercedes, фото

Авто, за рулем которого был злоумышленник, остановили на Жилянской.
Правоохранители после погони остановили злоумышленника на ул. Жилянской, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
"В Киеве на Жилянской с погоней был остановлен афроамериканец на Mercedes KGE 037 с двумя студентками", — отмечается в сообщении.
Напомним, в ночь на 9 мая в Дарницком районе Киева авто Toyota RAV4 вылетело на полосу встречного движения и врезалось в фуру, водитель иномарки погиб мгновенно. Узнать больше о случившемся можно здесь.