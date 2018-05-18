В Киеве копы гонялись за афроамериканцем на Mercedes, фото

В Киеве водитель-афроамериканец за рулем автомобиля Mercedes грубо нарушил правила дорожного движения и несколько минут пытался скрыться от патрульных полицейских.

Правоохранители после погони остановили злоумышленника на ул. Жилянской, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"В Киеве на Жилянской с погоней был остановлен афроамериканец на Mercedes KGE 037 с двумя студентками", — отмечается в сообщении.

Напомним, в ночь на 9 мая в Дарницком районе Киева авто Toyota RAV4 вылетело на полосу встречного движения и врезалось в фуру, водитель иномарки погиб мгновенно. Узнать больше о случившемся можно здесь.