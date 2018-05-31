В центре Киева девушка из "группы смерти" вскрыла себе вены осколками бутылки

В среду вечером, 30 мая, в центре Киева 16-летняя девушка, которая является участницей "группы смерти" — "Синий кит" — в одной из соцсетей вскрыла себе вены осколками бутылки.

Инцидент произошел на улице Крещатик около 23:20, пострадавшую госпитализировали, пишет "Информатор" cо ссылкой на слова ее друзей.

"В этот вечер их компания гуляла и распивала спиртные напитки в центре города на Крещатике. Девушка из-за неразделенной любви к парню пыталась покончить с собой", — отметило издание.

По его данным, она "разбила стеклянную бутылку, и осколками битого стекла начала резать себе руку в районе предплечья". Рука была повреждена, лилась кровь, друзья пострадавшей вызвали скорую помощь.

Напомним, в начале марта в селе Шевченково Килийского района Одесской области 11-летнего мальчика нашли повешенным в сарае на заднем дворе дома в петле из шпагата, которым связывают сено. Позже стало известно, что он увлекался суицидальной "игрой" — "Синий кит".