"Столб дыма, огонь, перевернутый Audi". На трассе Киев — Харьков сгорела девушка, водитель в реанимации

На трассе Киев — Харьков автомобиль Audi попал в аварию и вспыхнул, сгорела девушка, а парень-водитель попал в реанимацию.

Смертельное ДТП произошло на 180-м километре дороги, сообщает на своей странице в Facebook dtp.kiev.ua со ссылкой на своего читателя.

"Столб дыма, огонь и перевернутый Audi… На протяжении 100 метров разбит отбойник. Какова была скорость Audi, неизвестно, но он… не ехал, а летел со звуком самолета", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 18 июня в Никополе Днепропетровской области 35-летний мужчина на авто Daewoo Lanos на пешеходном переходе сбил 10-летнего мальчика, пострадавший умер на месте происшествия. Узнать больше об инциденте можно здесь.