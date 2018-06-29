В Житомире ранили замкомандующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ

В Житомире при выходе из продуктового магазина ножом ранили заместителя командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины полковника Павла Щербаня, он попал в госпиталь.

Инцидент произошел 27 июня в 23:50 на перекрестке улиц Киевской и Восточной, состояние пострадавшего стабильно тяжелое, пишет Житомир.info со ссылкой на читателей.

По данным издания, в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Житомирской области подтвердили информацию о происшествии.

"Около 7 утра 28 июня из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации военнослужащего с ножевым ранением брюшной полости…", — отметили в ведомстве и добавили, что предварительно правовая квалификация случившегося — ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Ранее в Мариуполе Донецкой области в одной из кофеен подполковнику Госпогранслужбы Станиславу Кероду сломали челюсть охранники. Бывшая временно исполняющая обязанности главы Одесской облгосадминистрации Соломия Бобровская сообщила, что инцидент произошел из-за просьбы уважать клиентов и дать меню на украинском языке. Позже в заведении изложили свою версию произошедшего.