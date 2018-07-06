Покушение на убийство. В Харькове взорвалось авто с людьми, названо имя возможной цели

В четверг вечером, 5 июля, в Киевском районе Харькова взорвался автомобиль, в котором находились три человека, они получили царапины лица.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса, говорится на сайте Национальной полиции.

Инцидент произошел на ул. Гризодубовой, 54, на машине, которую взорвали, ездил директор местной фармацевтической фабрики "Здоровье" Александр Доровской, пишет ТСН со ссылкой на источники в полиции.

"... в 18:20 в дежурную часть Киевского отдела полиции поступило сообщение о том, что в частном секторе района во время движения взорвался автомобиль. Предварительно установлено, что взрывом повреждена задняя часть автомобиля Audi", — отметили в Нацполиции.

Напомним, поздно вечером 24 июня в центре Одессы прогремел взрыв, пострадал мужчина. Позже СМИ узнали, что телесные повреждения получил директор охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко.