Николаевец в своей квартире четыре дня пытался воскресить умершую мать

В Николаеве 20-летний парень четыре дня провел в квартире, в которой лежало тело его умершей 41-летней матери.

Известно, что умершая женщина работала торговым агентом, и с понедельника без объяснений отсутствовала на работе. Ее тело обнаружили сотрудники, встревоженные ее отсутствием, и пришедшие к ней домой, проверить, все ли с ней в порядке, сообщает Преступности.НЕТ со ссылкой на источники в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.

"Сын открывает двери, у него спрашивают, где мама, а он сказал: "Все нормально, я маму воскрешаю", - рассказал собеседник издания.

На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов, которые сделали вывод, что тело пролежало в квартире не меньше, чем четыре дня. Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружили. Окончательную причину смерти устанавливают эксперты.

По предварительным данным, сын женщины на психиатрическом учете не состоит.

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