Отказывалась ужинать: на Сумщине родители до смерти избили 4-летнюю дочь

16 июля 2018, 11:28

Когда девочке стало плохо, ее уложили в постель, через некоторое время ребенок умер.

На Сумщине родители до смерти избили дочь

В одном из сел Белопольского района Сумской области в результате избиения собственными родителями скончалась 4-летняя девочка.

По данным полиции области, 28-летний отец избил свою дочь за то, что она отказалась ужинать. Когда девочке стало плохо, ее уложили в постель, через некоторое время ребенок умер.

Прибывшие по вызову медики, увидели на диване малолетнюю девочку без признаков жизни. Внимание правоохранителей привлекли синяки на ее лице. Рядом были родители. На вопрос правоохранителей, мужчина пояснил, что ребенку вечером стало плохо и он положил ее спать. Когда же через некоторое время подошел к кровати - увидел дочь уже мертвой.

"У нас возникли определенные подозрения относительно искренности в своих показаниях как матери так и отца умершей. Полицейские начали задавать вопросы как одной так и другому, и через час они признались. Рассказали, что незадолго до смерти ребенка избили. Повод, из-за которого избили, шокирует - сообщил Андрей Анисимов, начальник Белопольского отдела полиции, - били, потому что девочка отказалась есть картошку с хлебом. Это очень разозлило отца, и он несколько раз ударил ее по голове, сначала пластиковой бутылкой с водой, а затем и рукой. Мать также приложила свою руку к "воспитанию". А дальше, ребенка действительно положили спать, и пошли по делам".

При этом эксперты, осматривавшие девочку, сообщили, что ребенок умер, захлебнувшись рвотными массами. Вероятно всего ей было плохо, а рядом не было никого, кто бы вовремя оказал помощь.

В полиции начали уголовное производство по ст.121 ч.1 "Умышленное тяжкое телесное повреждение" и ч.3 ст. 135 "Оставление в опасности". Главе семьи объявлено о подозрении и он сейчас находится под стражей. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Луганщине задержали нелюдя, издевавшегося над ребенком.

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