Бил палкой детей и получил пулю в ногу: в Киевской области подстрелили депутата

Полиция проводит расследование инцидента / kv.npu.gov.ua

В селе Княжичи неподалеку от Броваров, где ранее произошла перестрелка маршрутчиков, вследствие конфликта был подстрелен действующий депутат Броварского районного совета. Примечательно, подстрелил его бывший "коллега" – тоже в прошлом депутат райсовета, который в этот момент защищал своего ребенка.

Об этом сообщает издание Сегодня со ссылкой на источники в полиции Киевской области.

По информации издания в правоохранительных органах, возле забора у дома депутата была куча песка и там игрались дети. Депутату, по всей видимости, это не понравилось – он вышел к ним и начал бить их палкой. Больше всего пострадал 12-летний мальчик.

На место инцидента прибыли родители детей. Отец пострадавшего ребенка совершил выстрел в сторону депутата из газового пистолета, который переделан под травматический. В результате депутат был ранен в ногу.

Инцидент в Княжичах / kv.npu.gov.ua

Полиция установила всех участников и открыла уголовное производство по факту нанесения травм средней тяжести.

Инцидент в Княжичах / kv.npu.gov.ua

Напомним, в мае сотрудница полиции в порыве гнева подстрелила своего гражданского супруга – прокурора криворожской прокуратуры Алексея Пипку. Мужчину успешно прооперировали, а девушку задержали и отправили под домашний арест.