Почему нельзя говорить "хресник" и "хресниця": какую большую ошибку совершают многие люди

На самом деле употреблять такие слова неправильно - стоит использовать правильные варианты.

Почему нельзя говорить "хресник" и "хресниця"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

Почему нельзя говорить "хресник" и "хресниця"

Почему слово "хресний" является ошибочным

Мы довольно часто можем слышать такие слова, как "хресник" и "хресниця", когда кто-то рассказывает о детях, которых он/она покрестил/ покрестила.

Но на самом деле в украинском языке так говорить неправильно. О том, в чем именно заключается ошибка и как стоит заменить эти слова, рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

"Це Андрійко, мій хресник. А це Марічка, моя хресниця". Это неправильно, потому что в украинском языке нет таких слов - "хресник" и "хресниця", - отметила она.

Слово "хресний" - это также слово, которое связано только с крестом. Например, "хресний хід", "хресне життя".

"Люди, которые покрестили ребенка - это "хрещені". А тот, кого окрестили - "хрещеник", "похресник" или "хрЕщений", с ударением на первый слог", - пояснила Чернышова.

Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "хресник" и "хресниця":

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Светлана Чернышева Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

