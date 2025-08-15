Укр
Почему нельзя говорить "хресник" и "хресниця": какую большую ошибку совершают многие люди

Алёна Воронина
15 августа 2025, 04:35
На самом деле употреблять такие слова неправильно - стоит использовать правильные варианты.
Крещение ребенка, Светлана Чернышева
Почему нельзя говорить "хресник" и "хресниця"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Почему нельзя говорить "хресник" и "хресниця"
  • Почему слово "хресний" является ошибочным

Мы довольно часто можем слышать такие слова, как "хресник" и "хресниця", когда кто-то рассказывает о детях, которых он/она покрестил/ покрестила.

Но на самом деле в украинском языке так говорить неправильно. О том, в чем именно заключается ошибка и как стоит заменить эти слова, рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

"Це Андрійко, мій хресник. А це Марічка, моя хресниця". Это неправильно, потому что в украинском языке нет таких слов - "хресник" и "хресниця", - отметила она.

Слово "хресний" - это также слово, которое связано только с крестом. Например, "хресний хід", "хресне життя".

"Люди, которые покрестили ребенка - это "хрещені". А тот, кого окрестили - "хрещеник", "похресник" или "хрЕщений", с ударением на первый слог", - пояснила Чернышова.

Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "хресник" и "хресниця":

Как ранее рассказывал Главред, учительница дала ответ, почему нельзя говорить "рани заживають". На самом деле использовать такую фразу неправильно.

Также ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "колега по роботі" - какой серьезной ошибки стоит избегать. На самом деле неправильно использовать такую фразу - нужно заменить ее правильным вариантом.

О персоне: Светлана Чернышева

Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.

По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

украинский язык Светлана Чернышева
15:30

Даже унитаз чище: в каком месте квартиры больше всего микробов

15:22

Чувствуют все: пять знаков зодиака с самой сильной интуицией

15:08

Позирование Порошенко в лакшери-пиджаке с военными на фоне войны это цинизм и безвкусица – эксперт

