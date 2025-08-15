Почему нельзя говорить "хресник" и "хресниця": какую большую ошибку совершают многие люди

Вы узнаете:
- Почему нельзя говорить "хресник" и "хресниця"
- Почему слово "хресний" является ошибочным
Мы довольно часто можем слышать такие слова, как "хресник" и "хресниця", когда кто-то рассказывает о детях, которых он/она покрестил/ покрестила.
Но на самом деле в украинском языке так говорить неправильно. О том, в чем именно заключается ошибка и как стоит заменить эти слова, рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".
"Це Андрійко, мій хресник. А це Марічка, моя хресниця". Это неправильно, потому что в украинском языке нет таких слов - "хресник" и "хресниця", - отметила она.
Слово "хресний" - это также слово, которое связано только с крестом. Например, "хресний хід", "хресне життя".
"Люди, которые покрестили ребенка - это "хрещені". А тот, кого окрестили - "хрещеник", "похресник" или "хрЕщений", с ударением на первый слог", - пояснила Чернышова.
Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "хресник" и "хресниця":
О персоне: Светлана Чернышева
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
