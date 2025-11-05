Делают дом дешевым и мрачным: названы самые "токсичные" оттенки для стен

Пр выборе цвета для стен нужно учитывать, как определённые тона взаимодействуют с освещением и текстурой помещения.

https://glavred.info/dim/delayut-dom-deshevym-i-mrachnym-nazvany-samye-toksichnye-ottenki-dlya-sten-10712471.html Ссылка скопирована

7 цветов краски, которые сделают ваш дом безвкусным / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

Какой цвет стен смотрится дешево

Какие недостатки есть у бежевого, серого и белого оттенков

Почему не стоит красить стены в красный цвет

Цвет задаёт настроение дому. И иногда неправильный оттенок может произвести плохое впечатление. Хотя плохих цветов не существует, но даже самый красивый оттенок может показаться неуместным в неподходящих обстоятельствах. Дизайнеры рассказали, какие цвета чаще всего портят интерьер и чем стоит их заменить.

Если вам интересно, какие оттенки могут превратить кухню в пещеру, читайте материал: Худшие решения для маленького помещения: в какие цвета не стоит красить кухню.

видео дня

В какие цвета не стоит красить стены

Сине-зелёный. Этот цвет был популярен в 90-х годах и часто сочетался с глянцевыми пластиковыми поверхностями. Теперь же он вызывает скорее ностальгию, чем свежесть. В качестве акцента сине-зеленый цвет редко достигает желаемой изысканности и легко может скатиться в безвкусицу, пишет Martha Stewart.

Дизайнер интерьеров Кристина Мата рекомендует остановить свой выбор на более тёплых зелёных или мягких синих оттенках. Они придают пространству более естественный, сбалансированный и уютный вид.

Неон. Яркие неоновые оттенки любого цвета часто воспринимаются как слишком резкие и устаревшие.

Такие оттенки как, например, лаймово-зелёный, очень сложно сочетать с другими цветами. Кроме того, такие насыщенные тона могут перегружать пространство.

Лучше попробуйте пастельный или приглушённый вариант любимого вами неонового цвета. Он будет выглядеть более выразительно, изысканно и гораздо приятнее для глаз.

Ярко-красный. Этот цвет не всегда так эффектен, как может показаться. На самом деле он довольно агрессивный или даже раздражающий. Если использовать его на всех четырёх стенах, то ярко-красный может перегружать пространство.

На кухнях этот цвет может вызывать ассоциации со старыми американскими закусочными. В спальнях он слишком навязчивый, чтобы расслабиться. Вместо того, чтобы быть смелым и шикарным, он часто кажется кричащим или даже дешёвым.

Вместо этого стоит попробовать более мягкие, приземлённые варианты красного, например, приглушённый бордовый, насыщенный терракотовый или разбавленный малиновый. Эти оттенки привносят тепло и глубину, но при этом выглядят изысканными и притягательными.

Холодный серый. Комната в таком ледяном цвете может казаться стерильной и безжизненной, особенно если в ней мало естественного света.

Этот стальной оттенок, когда-то любимый за минимализм, теперь воспринимается скорее как корпоративный, чем как шикарный. Этот серый цвет можно увидеть в офисных зданиях или больничных коридорах, но ему не хватает тепла и индивидуальности.

Дизайнеры рекомендуют заменить холодный серый на более тёплые нейтральные тона, например, серо-бежевый (смесь серого и бежевого), мягкий серо-коричневый или песочно-коричневый. Эти тона выглядят современными и универсальными, но привносят ощущение уюта и глубины.

Абсолютно белый. Белый цвет ассоциируется с чистым, чётким минималистичным дизайном. Но не все оттенки белого одинаковы. Ярко-белый обычно холодный и стерильный. Он также подчёркивает все недостатки на стенах. Он может показаться строгим. В то же время более мягкие оттенки создают больше глубины и объёма.

Если вам нравится лёгкий, воздушный образ, выберите оттенок "кремовый" с нежными тёплыми оттенками. Он сохранит ощущение свежести и открытости, но при этом добавит достаточно тепла, чтобы сделать пространство уютным и естественным.

Бежевый с желтым или зеленым подтоном мгновенно сделает пространство устаревшим. Стены в таких оттенках выглядят тусклыми, а иногда даже немного грязными. Такой цвет также плохо сочетается с деревянными оттенками и делает комнату старой и неинтересной

В то же время в современном мире существует бесчисленное множество интерпретаций бежевого цвета, на которые стоит обратить внимание. Дизайнеры рекомендуют кремовый оттенок белого, светло-золотисто-коричневый или тёплый серо-бежевый. Эти цвета создают ощущение свежести и чистоты и дополнят практически любой интерьер или отделку.

Золотой. Если использовать этот оттенок в домашнем интерьере слишком часто или сочетать с неправильными тонами, он может быстро показаться устаревшим, а чрезмерное использование может выглядеть скорее показным, чем изысканным.

Вместо золотого тона лучше выбрать горчичные и жёлтые оттенки, которые выглядят свежими и современными. Они привносят свет и глубину, не перегружая пространство.

Ранее Главред писал, как создавать вау-эффект - дизайнер назвал идеальные сочетания цветов в интерьере. Дэвид Нетто поделился универсальным приёмом, который подойдет для любого интерьера.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред