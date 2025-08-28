Опаснее, чем кажется: чем грозит привычка пить из садового шланга

Эксперты предупредили о шести рисках, связанных с водой из садового шланга.

Названы шесть причин, по которым никогда не стоит пить из садового шланга / Фото: pixabay.com

Если вы любите пить воду летом из садового шланга, то вам стоит знать: эта привычка не так безобидна, как кажется. Специалисты по безопасности воды утверждают, что шланг на самом деле может быть источником скрытых опасностей. Безопасно ли пить из садового шланга, рассказало издание Martha Stewart.

Можно ли использовать садовый шланг для питья воды

Эксперты назвали шесть причин, по которым стоит дважды подумать, прежде чем сделать глоток воды из садового шланга.

1. Пластиковые частицы в воде

Большинство садовых шлангов изготовлены из пластика или полиуретана. Эти материалы выделяют мельчайшие частицы — микропластик и нанопластик — невидимые невооружённым глазом, но попадающие в воду, которую вы пьёте.

"Этот пластик выделяет токсины, известные как фталаты. Некоторые из них связаны с проблемами со здоровьем, включая сердечно-сосудистые заболевания", — объяснил Эйдан Шаррон, заместитель директора Всемирного дня Земли.

Если вам нужен более безопасный вариант, эксперт по безопасности воды Кэтрин Фостер рекомендует выбирать шланги со специальной маркировкой "безопасен для питьевой воды" и сертификатом NSF/ANSI/CAN61.

2. Рассадник бактерий

Тёмные, влажные и полные органических веществ шланги — идеальная среда для размножения вредных бактерий.

Если вы будете пить воду из шланга, то вы рискуете подвергнуться воздействию таких патогенов, как кишечная палочка, сальмонелла или легионелла. Эти бактерии могут вызвать что угодно: от расстройства желудка до респираторных заболеваний.

3. Вода не проходит очистку

Водопроводная вода дома дезинфицируется и безопасна, когда течёт из крана. Но если она остаётся в шланге в течение нескольких часов или дней, то она теряет свою защиту.

"Хлор, который защищает от бактерий, со временем теряет эффективность, что делает воду из шланга непригодной для питья", - объяснила Фостер.

4. Выщелачивание химических веществ под воздействием тепла

Оставленные на улице шланги поглощают солнечное тепло. Это тепло не только ускоряет выброс микропластика, но и усиливает химическое выщелачивание в воду. Разрушение материалов шланга под воздействием ультрафиолета со временем усугубляет ситуацию.

5. Свинец в металлических фитингах

Латунные фитинги многих шлангов содержат свинец, который может проникать в воду, особенно если он долго находился в шланге.

Стоит учитывать, что даже следы свинца опасны. Риски особенно серьезны для детей и беременных женщин.

6. Опасность застоя воды

Если вы когда-либо оставляли воду в шланге, вы создали условия для её загрязнения. Стоячая вода может скапливать грязь, экскременты насекомых и мусор. Животные также могут пить из шланга или даже мочиться рядом со шлангом. В тёплую погоду это делает воду ещё более опасной.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

