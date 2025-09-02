Укр
Самый лучший звонок будильника: идеальный вариант для бодрого утра и энергичного дня

Алексей Тесля
2 сентября 2025, 14:56
Различные звуки будильника по-разному влияют на наше пробуждение, настроение и работоспособность.
Самый лучший звонок будильника: идеальный вариант для бодрого утра и энергичного дня
Под какой звук будильника лучше просыпаться / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Естественное пробуждение лучше поддерживает биологические ритмы организма
  • Резкие звуки традиционных будильников, напротив, могут мешать полноценному сну

Чтобы создать лучшие условия для продуктивного начала дня, стоит понять, как различные звуки будильника влияют на наше пробуждение, настроение и работоспособность после сна.

Согласно исследованию с участием более 1000 работающих людей, те, кто просыпается без будильника, на 10% чаще ощущают себя бодрыми и отдохнувшими по утрам, пишет Martha Stewart.

Это объясняется тем, что естественное пробуждение лучше поддерживает биологические ритмы организма и его настройку на циклы света и темноты.

Это указывает на то, что для комфортного пробуждения наилучшим выбором становятся мягкие и плавные звуки. Подходящими считаются спокойные мелодии, лёгкий звон колокольчиков или природные звуки — например, шум дождя, прибоя или пение птиц.

Такие звуки обеспечивают постепенный выход из сна, снижая стресс и сонливость в первые минуты после пробуждения. Особенно эффективен этот подход в сочетании с будильниками, имитирующими рассвет, которые постепенно увеличивают яркость, подстраиваясь под биологические часы.

Также популярны вибрационные будильники — особенно среди тех, кто делит спальню с другими или имеет проблемы со слухом. Хотя они не всегда способствуют расслабленному пробуждению, их удобство делает их востребованными.

10 продуктов которые можно есть незадолго до сна инфографика
/ Инфографика: Главред

А вот резкие звуки традиционных будильников, напротив, могут мешать полноценному сну и затруднять пробуждение. В исследовании отмечается, что людям, использующим стандартные звуковые сигналы на телефоне, в среднем требуется около 28 минут, чтобы окончательно проснуться.

Такие пользователи чаще чувствуют себя вялыми по утрам, что негативно влияет на продуктивность и образ жизни. Например, 64% тех, кто просыпается без будильника, успевают приготовить и съесть полноценный завтрак, в то время как среди тех, кто пользуется будильником на телефоне, таких только 48%. К тому же первые на 13% чаще чувствуют себя мотивированными и активными на работе.

Громкие сигналы и зуммеры могут нарушать естественные фазы сна и провоцируют нажатие кнопки "повторить", тем самым затягивая пробуждение. Как подчёркивают эксперты: "Будильник — это первый сигнал мозгу о начале дня. Если он резкий или не синхронизирован с вашей фазой сна, утро может начаться с дискомфорта".

Что нельзя есть перед сном: важные советы

Некоторые продукты и напитки особенно неблагоприятны для употребления перед сном, поскольку они могут нарушить качество отдыха. Среди них:

Напитки с кофеином, тёмный шоколад, алкоголь, фастфуд, жирные и острые блюда.

Чтобы обеспечить себе полноценный ночной сон, рекомендуется избегать этих продуктов в вечернее время и давать организму время на пищеварение перед сном.

Смотрите видео - лучшая поза для сна:

Ранее Главред писал о том, почему люди говорят во сне. По словам медиков, большинство разговоров во сне являются безопасными.

Напомним, ранее сообщалось о том, на каких простынях полезнее всего спать. Шелковое постельное белье стоит недешево.

Читайте также:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

