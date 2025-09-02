Самый лучший звонок будильника: идеальный вариант для бодрого утра и энергичного дня

Различные звуки будильника по-разному влияют на наше пробуждение, настроение и работоспособность.

Естественное пробуждение лучше поддерживает биологические ритмы организма

Резкие звуки традиционных будильников, напротив, могут мешать полноценному сну

Чтобы создать лучшие условия для продуктивного начала дня, стоит понять, как различные звуки будильника влияют на наше пробуждение, настроение и работоспособность после сна.

Согласно исследованию с участием более 1000 работающих людей, те, кто просыпается без будильника, на 10% чаще ощущают себя бодрыми и отдохнувшими по утрам, пишет Martha Stewart.

Это объясняется тем, что естественное пробуждение лучше поддерживает биологические ритмы организма и его настройку на циклы света и темноты.

Это указывает на то, что для комфортного пробуждения наилучшим выбором становятся мягкие и плавные звуки. Подходящими считаются спокойные мелодии, лёгкий звон колокольчиков или природные звуки — например, шум дождя, прибоя или пение птиц.

Такие звуки обеспечивают постепенный выход из сна, снижая стресс и сонливость в первые минуты после пробуждения. Особенно эффективен этот подход в сочетании с будильниками, имитирующими рассвет, которые постепенно увеличивают яркость, подстраиваясь под биологические часы.

Также популярны вибрационные будильники — особенно среди тех, кто делит спальню с другими или имеет проблемы со слухом. Хотя они не всегда способствуют расслабленному пробуждению, их удобство делает их востребованными.

А вот резкие звуки традиционных будильников, напротив, могут мешать полноценному сну и затруднять пробуждение. В исследовании отмечается, что людям, использующим стандартные звуковые сигналы на телефоне, в среднем требуется около 28 минут, чтобы окончательно проснуться.

Такие пользователи чаще чувствуют себя вялыми по утрам, что негативно влияет на продуктивность и образ жизни. Например, 64% тех, кто просыпается без будильника, успевают приготовить и съесть полноценный завтрак, в то время как среди тех, кто пользуется будильником на телефоне, таких только 48%. К тому же первые на 13% чаще чувствуют себя мотивированными и активными на работе.

Громкие сигналы и зуммеры могут нарушать естественные фазы сна и провоцируют нажатие кнопки "повторить", тем самым затягивая пробуждение. Как подчёркивают эксперты: "Будильник — это первый сигнал мозгу о начале дня. Если он резкий или не синхронизирован с вашей фазой сна, утро может начаться с дискомфорта".

Некоторые продукты и напитки особенно неблагоприятны для употребления перед сном, поскольку они могут нарушить качество отдыха. Среди них:

Напитки с кофеином, тёмный шоколад, алкоголь, фастфуд, жирные и острые блюда.

Чтобы обеспечить себе полноценный ночной сон, рекомендуется избегать этих продуктов в вечернее время и давать организму время на пищеварение перед сном.

