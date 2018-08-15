В Нацбанке рассказали, когда Украина может рассчитывать на деньги МВФ

15 августа 2018, 12:30

Информацию озвучил замглавы правления финансового регулятора Олег Чурий.

Эмблема МВФ / Reuters

Новый кредитный транш от Международного валютного фонда для Украины можно ожидать осенью нынешнего года.

С таким заявлением выступил замглавы правления Нацбанка Украины (НБУ) Олег Чурий. "Если миссия МВФ будет положительная, если Украина сможет договориться с МВФ, то мы сможем получить положительное решение борда (заседание совета директоров – "Главред") осенью и, думаю, тогда же Украина сможет получить транш", − цитирует его «Радио НВ».

По мнению Чурия, назначение даты борда практически наверняка будет означать, что решение по поводу транша для Украины будет положительным.

Также замглавы НБУ добавил, что недавно анонсированный приезд технической миссии МВФ в Украину свидетельствует – «процесс наконец пошел».
Напомним, ранее сообщалось о том, что Украине к концу года предстоит выплатить 1,8 млрд внешних обязательств.

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Украина МВФ транш кредит МВФ Нацбанк. НБУ
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