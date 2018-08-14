К концу года Украине предстоит выплатить $1,8 млрд внешних обязательств - Fitch

Fitch Ratings / Fitch Ratings

По оценкам международного рейтингового агентства Fitch Ratings, к концу этого года Украине предстоит выплатить $1,8 млрд по внешним обязательствам.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на релиз агентства, в 2019 году сумма выплат составит $3,3 млрд (включая $1,6 млрд по еврооблигациям), в 2020 году - $3,9 млрд ($2,4 млрд по еврооблигациям).

В ожидает, что дефицит текущего счета к концу 2018 года года составит $3,2 млрд, или 2,7 процента ВВП.

"Завершение очередного пересмотра позволит получить от МВФ очередной транш предположительно объемом $1,9 млрд. Это позволит привлечь финансирование в рамках других программ и потенциально - на открытом рынке, что поддержит уровень резервов страны", - цитирует ИФ документ.

Агентство отмечает высокую зависимость кредитоспособности Украины от поддержки Международного валютного фонда. "Промедление в возобновлении сотрудничества с Фондом является источником неопределенности", - говорится в пресс-релизе.

Накануне экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что украинская экономика понесет колоссальный ущерб в случае разрыва торговых отношений с Россией.

"Если прекратить эту торговлю (с РФ. - Прим.), то только от транзита газа мы потеряем до трех миллиардов долларов в год - только по одной единственной позиции, так что предложение Ющенко, мягко говоря, неумное", - сказал Суслов.