Экс-министр экономики предрек Украине колоссальный ущерб

Виктор Суслов / Главред

Украинская экономика понесет колоссальный ущерб в случае разрыва торговых отношений с Россией.

Об этом заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала "112 Украина".

"Предложение (Виктора) Ющенко полностью прекратить торгово-экономические отношения – это предложение, которое нанесет экономике Украины колоссальный ущерб и еще больше понизит уровень жизни украинцев. Если прекратить эту торговлю, то только от транзита газа мы потеряем до трех миллиардов долларов в год - только по одной единственной позиции, так что предложение Ющенко, мягко говоря, неумное", - сказал Суслов.

По словам экс-министра, на сегодня Россия является крупнейшим торговым партнером Украины.

"Ну и скажем прямо: для Украины это хорошо, потому что все-таки это дает Украине значительный рынок для сбыта своих товаров, но и дает возможность закупать то, что критически важно для Украины. Украина покупает у России ядерное топливо, большую часть его, и это важно для работы атомных электростанций, производящих на Украине более половины электроэнергии. Остановка этих станций означала бы полную катастрофу. Ну и много других примеров" - подытожил Суслов.

Ранее партнер инвестиционной компании Capital Times, экономист Эрик Найман заявил, что новый мировой кризис в экономике может стать катализатором возвращения в Украину большинства трудовых мигрантов, что может привести к социальным потрясениям.

"Будут голодные бунты. Причем эти люди уже увидели, как там можно спокойно жить и зарабатывать", - считает Найман.