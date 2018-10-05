В Минсоцполитики объяснили, кто может оформить субсидию и какие доходы указывать

5 октября 2018, 18:21

Ни заработную плату, ни пенсию, ни социальные выплаты отражать не нужно.

декларация, гривна
Какие доходы указывать при оформлении субсидии / segodnya.ua

В декларации для получения субсидии все свои доходы указывать не надо.

Как пояснило Министерство социальной политики Украины, в октябре 2018 года в разделе №3 декларации о доходах надо указать лишь данные о тех доходах, информации о которых нет у налоговых и страховых служб. В частности, речь идет о доходе от квартирной аренды, сдачи молока, от заработка за рубежом или фриланса.

"Ни заработную плату, ни пенсию, ни социальные выплаты отражать не нужно. Эту информацию управление социальной защиты населения верифицирует самостоятельно", – подчеркнули в ведомстве.

При этом оформить субсидию можно не на всех прописанных в квартире/доме, а лишь на фактически проживающих.

"Если теща подает документы на Комиссию по вопросам назначения жилищных субсидий с просьбой оказать ей помощь не на всех прописанных, а только тех, кто фактически проживает, то комиссии при райгосадминистрациях и исполкомах городских советов должны справедливо подходить к делу", – разъяснило ведомство.

Разведенным членам семьи не надо отражать в декларации своих экс-супругов, если те зарегистрированы и проживают отдельно. Однако при наличии несовершеннолетних детей отразить мать или отца ребенка в декларации придется, уточнило Минсоцполитики.

Ранее глава Минсоцполитики Андрей Рева назвал причину сокращения количества субсидий. Чиновник среди причин назвал и повышение благосостояния населения.

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минсоцполитики субсидия
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