Рева назвал причину сокращения количества субсидий

Министр считает, что субсидий будет меньше из-за положительного фактора / УНИАН

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что количество субсидий в 2019 году в сравнении с 2018 значительно сократиться из-за веской причины.

"Потребность в субсидиях будет меньше. Это связано с повышением пенсий и заработной платы. Сумма средств, которую выделят для субсидий, будет зависеть от цены на газ для населения", - цитирует чиновника Интерфакс-Украина.

По словам главы профильного министерства, правительство еще не определилось окончательно с цифрами по субсидиям на предстоящий год.

Напомним, правительственную скидку на оплату коммунальных услуг можно получить в том случае, если заявление и декларацию о доходах, в которой должны быть указаны не размеры доходов, а виды.