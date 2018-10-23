Экономика Украины оказалась на уровне КНДР и Сьерра-Леоне

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Украина заняла первое место среди развивающихся экономик мира по рейтингу IHS Markit.

Об этом говорится в исследовании, подготовленном исследовательской компанией IHS Markit, передает "Капитал".

Всего были проанализированы экономики 190 стран.

Соседями Украины по десятке самых уязвимых стали наименее развитые по классификации ООН страны: Судан, Нигер, Йемен, Сьерра-Леоне, Эфиопия, КНДР.

При этом по рейтингу IHS Markit уязвимости экономик перед внешними факторами (External Vulnerability Index) Украина заняла восьмое место.

19 октября МВФ согласовал с Киевом новую 14-месячную программу stand-by объемом 2,8 млрд SDR (около $3,9 млрд. - Прим.)

"Сотрудники Международного валютного фонда и украинские власти достигли соглашения об экономической политике в отношении новой 14-месячной программы "Stand-By Arrangement (SBA)", которая заменит программу расширенного финансирования EFF, утвержденную в марте 2015 года", - заявили в Фонде.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук выразил мнение, что украинская власть в лице президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана в преддверии выборов-2019 намерена присвоить порядка $4 млрд за счет кредита Международного валютного фонда (МВФ), а также запланированных к выпуску евробондов.