"Винницкая орда" напоследок хочет "хапнуть" миллиарды от МВФ - политолог

23 октября 2018, 08:48

По мнению эксперта, "кредитное ярмо" ляжет на плечи каждого жителя страны.

Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко

Украинская власть в лице президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана в преддверии выборов-2019 намерена присвоить порядка $4 млрд за счет кредита Международного валютного фонда (МВФ), а также запланированных к выпуску евробондов.

Такое мнение выразил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Алчности Порошенко-Гройсмана нет предела. И, похоже, они напоследок хотят "хапнуть" не только пару миллиардов кредита МВФ, полученные в обмен на очередной тарифный геноцид украинцев. Причем, напомню, именно Порошенко предложил МВФ повысить тарифы. Западные СМИ пишут о планируемом выпуске Украиной евробондов на 2 млрд долларов", - написал Корнейчук в Facebook.

По его словам, это "кредитное ярмо" ляжет на плечи каждого жителя страны.

"Иными словами, "винницкая орда" под президентские выборы, где потеряет власть, намерена унести еще минимум 4 млрд долларов. И это то кредитное ярмо, которое ляжет на каждого украинца", - заключил он.

facebook.com/Dmitriy.Korneychuk

19 октября МВФ согласовал с Киевом новую 14-месячную программу stand-by объемом 2,8 млрд SDR (около $3,9 млрд. - Прим.)

"Сотрудники Международного валютного фонда и украинские власти достигли соглашения об экономической политике в отношении новой 14-месячной программы "Stand-By Arrangement (SBA)", которая заменит программу расширенного финансирования EFF, утвержденную в марте 2015 года", - заявили в Фонде.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина МВФ Петр Порошенко евробонды Владимир Гройсман Дмитрий Корнейчук
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
09:10
Стала известна возможная причина самоубийства женщины в роддоме Киева
09:07
Разрыв "ракетного договора" - начало подготовки к ядерной войне мнение
09:06
Украина оказалась самой уязвимой из развивающихся экономик мира
08:48
"Винницкая орда" напоследок хочет "хапнуть" миллиарды от МВФ - политолог
08:40
НБУ укрепил гривну: доллар снова приблизился к психологической отметке Видео
08:23
"Сильный кашель, головокружение, паника": в метро Киева пострадали около 10 человек Видео
08:22
Трамп сделал громкое заявление по ядерному оружию
08:16
После откола от Константинополя Москве остается лишь выстраивать свою версию православия мнение
07:47
Обама напомнил о своих заслугах в сфере экономических чудес
07:21
У дома Сороса в США нашли бомбу
07:11
Власть решила, что с населением Украины можно делать что угодно мнение
06:28
Алина Гросу заворожила фанатов жарким образом
06:01
Комментируя слова Путина о рае, Песков заговорил об аде
05:31
Архиепископ назвал главную угрозу для томоса об автокефалии УПЦ
05:22
Необычная травля. На Закарпатье сыпанули "Виагру" школьнице в кофе Видео
05:15
Известная певица заявила, что претендует на пост в следующем правительстве Украины
04:45
Путин заявил о еще одном "законном обосновании" аннексии Севастополя
04:36
"Эрекция сразу": Анна Седокова поразила фанатов глубоким декольте
04:26
Газманова обвинили в плагиате
04:14
"Добывай, вырезай": Умершего в Египте туриста вернули домой без внутренних органов
03:55
Пьяный москвич нырнул в кипящий битум и погиб
03:42
Москва рассказала, что сделает в случае нападения на Беларусь
03:20
Спикер УПЦ (КП) рассказал, расколется ли православие из-за томоса и действий РПЦ
02:57
Украину накроет снегопадом
02:39
Алферова высмеяла попадание в "черный список" украинского Минкульта
02:31
"Перестанет существовать за год": Муждабаев придумал способ победы над Россией
02:13
Трамп рассказал, почему его критики в СМИ проиграют
01:58
Гройсман сделал прогноз об очередном повышении цены на газ Видео
01:39
"Большинство объединиться с УПЦ": архиепископ спрогнозировал будущее поместной церкви
01:18
Беременная Регина Тодоренко с женихом снялись в романтической фотосессии Фото
01:01
Гибель Поплавской: друзья рассказали о яркой звезде "Дизель шоу" Видео
00:40
"Ничего особенного": дочь Брежневой раскритиковали за откровенное фото
00:16
Ушел из жизни основатель мирового бренда Benetton
22 октября, понедельник
23:52
Чехия увеличивает количество рабочих мест для украинцев
23:31
Южанина опровергла решение суда о законности "евроблях" Видео
23:02
В США священник ушел из церкви Вселенского патриархата из-за автокефалии УПЦ
22:52
В России истерически отреагировали на инициативу переименовать Крым
22:26
В Киеве попрощались с солистом группы "Нэнси": опубликованы фото Фото
22:21
Украина и еще три государства присоединились к санкциям ЕС против России
21:59
Украина в 2018 году продала всего 104 автомобиля
21:48
В Раде готовят к рассмотрению языковые квоты для печатных СМИ
21:31
В России после визита Болтона готовы пойти на уступки по ракетному договору Видео
20:59
Польша прокомментировала выход США из "ракетного договора" с Россией
20:51
Варфоломей обвинил РПЦ в распространении "черной" пропаганды
20:30
ДТП с актерами "Дизель шоу": водителю автобуса избрали меру пресечения Видео
20:21
"Несколько человек": соцсети обвиняют Кремль в сокрытии правды о "керченском расстреле" Видео
19:49
В Украине заговорили о переименовании Крыма
19:21
"Отвлекся на Поплавскую": водитель автобуса "Дизель шоу" назвал причину аварии Видео
18:22
Экс-мужа Подкопаевой Нагорного снова арестовали
18:10
"Конец шампанскому и коньяку": в Украине из магазинов исчезнут легендарные спиртные напитки
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять