"Винницкая орда" напоследок хочет "хапнуть" миллиарды от МВФ - политолог

Президент Украины Петр Порошенко

Украинская власть в лице президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана в преддверии выборов-2019 намерена присвоить порядка $4 млрд за счет кредита Международного валютного фонда (МВФ), а также запланированных к выпуску евробондов.

Такое мнение выразил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Алчности Порошенко-Гройсмана нет предела. И, похоже, они напоследок хотят "хапнуть" не только пару миллиардов кредита МВФ, полученные в обмен на очередной тарифный геноцид украинцев. Причем, напомню, именно Порошенко предложил МВФ повысить тарифы. Западные СМИ пишут о планируемом выпуске Украиной евробондов на 2 млрд долларов", - написал Корнейчук в Facebook.

По его словам, это "кредитное ярмо" ляжет на плечи каждого жителя страны.

"Иными словами, "винницкая орда" под президентские выборы, где потеряет власть, намерена унести еще минимум 4 млрд долларов. И это то кредитное ярмо, которое ляжет на каждого украинца", - заключил он.

facebook.com/Dmitriy.Korneychuk

19 октября МВФ согласовал с Киевом новую 14-месячную программу stand-by объемом 2,8 млрд SDR (около $3,9 млрд. - Прим.)

"Сотрудники Международного валютного фонда и украинские власти достигли соглашения об экономической политике в отношении новой 14-месячной программы "Stand-By Arrangement (SBA)", которая заменит программу расширенного финансирования EFF, утвержденную в марте 2015 года", - заявили в Фонде.