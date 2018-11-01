Стало известно, как санкции РФ ударили по российско-украинской торговле

1 ноября 2018, 08:59

Российско-украинская торговля сократилась вдвое из-за российских санкций.

Флаг, Украина, Россия, узел, братство
Санкции сказались на торговле между Украиной и РФ / eer.ru

Введенные Россией с 2014 года санкции против Украины существенно повлияли на товарооборот между двумя странами.

В соответствии с подсчетами, которые были опубликованы в меморандуме к выпуску еврооблигаций Украины, оборот российско-украинской торговли снизился вдвое.

В документе подчеркивается: "Украина оценивает, что эти рестрикции привели к сокращению торговли с Россией на 50,4%".

Кроме того, в материалах также идет речь о том, что любые новые санкции, которые введет Россия, приведут к дальнейшему падению этого показателя и ущербу для ориентированных на экспорт отраслей, пишет "Интерфакс".

Отметим, что не так давно советник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трапма по национальной безопасности Джон Болтон предупредил, что США могут ввести больше санкций против Российской Федерации, сообщает Reuters.

Читайте такжеСпасибо Путину за санкции против Украины

В частности, он сказал, что в США будут делать так, как сочтут необходимым, в том числе рассматривать возможность введения новых санкций в ответ на вмешательство России в выборы в США и оккупацию украинского Крыма.

"Безусловно, будет неверно сказать, что мы не собираемся вводить больше санкций в отношении России. Мы собираемся делать, что вынуждены делать, и на наш взгляд необходимо", - заявил Болтон во время визита в Грузию.

Напомним, ранее сообщалось, что новые российские санкции затронут 360 человек и 50 компаний.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия санкции Украина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
10:24
Сын Порошенко, Ярош, Аваков: Россия ввела санкции против сотен украинцев
10:23
Алкогольный банкет: в Одесской области в школе дети развлекали педагогов Видео
10:18
"Что это за чувак?": Ани Лорак удивила фанатов неожиданным внешним видом
09:57
Крушение Boeing 737: найден "черный ящик" Фото Видео
09:56
Автокефалию УПЦ решили оспорить в суде: стали известны подробности Видео
09:39
Девушка дня Instagram: сексапильная экс-подруга Ди Каприо Рокси Хорнер Фото
09:34
Отомстить за деда: украинский разработчик рассказал о скандальной игре с концлагерем Видео
09:25
Нацбанк опустил курс евро ниже психологической отметки Видео
09:07
Если бы враги захватили Украину... мнение
09:00
Американский генерал озвучил причину захвата Крыма Россией Видео
08:59
Стало известно, как санкции РФ ударили по российско-украинской торговле Видео
08:35
Под Горловкой украинские военные и боевики существенно сблизились — Хуг Видео
08:34
Под Марьинкой разведчика ВСУ забил до смерти командир – СМИ Фото Видео
08:17
Россия или Запад: кто на самом деле нужен Украине мнение
08:10
Тука назвал минус разрыва договора с Россией по Азовскому морю Видео
07:45
Названы дата и место похорон Давида Черкасского Видео
07:35
"Наслаждаюсь порнографией и мастурбацией": Послушница после 8 лет в монастыре ушла сниматься в порно
07:20
Взрыв в здании ФСБ: СМИ назвали имя "архангельского террориста" Фото Видео
07:13
Подорожание газа, новые тарифы и паспорта: что меняется для украинцев в ноябре Видео
06:57
Уход Меркель: что это значит для Украины и почему выгодно России мнение
06:33
"Вместо жопы ровный асфальт": Екатерина Варнава зажигательно потрясла попой на камеру Видео
06:16
"Это нормально, даже если человеку 5 лет": секс-педагог развенчала мифы о мастурбации Видео
05:54
Лузеры месяца: четыре знака Зодиака, которым не повезет в ноябре
05:20
Эксперт рассказал, когда сможет пройти Собор по объединению Украинской церкви
04:52
Украинская теннисистка-чемпионка покрасовалась в соблазнительном купальнике Видео
04:09
Психолог посоветовала, как добиться признания и любви Видео
03:50
Мата Хари по-украински: в СБУ выяснили, как спецслужбы РФ вербовали жен украинских военных Видео
03:27
В Сети подняли на смех невесту, установившую цену на свадебные подарки для гостей
02:48
Искусительница экс-Nikita заворожила фанатов откровенным декольте
02:21
"Я никогда не призывал": Климкин уточнил слова о запрете на посещение украинцами Беларуси
01:50
Дипломат назвал последствия ухода Меркель для Украины Видео
01:28
В Канаде показали космодром для украинских ракет "Циклон-4М" Видео
01:03
"Мы входим в тройку наций мира": брат Ющенко назвал украинцев богоизбранными Видео
00:39
Forbes выбрал лучшие фильмы ужасов 2018 года Видео
00:16
В Минифраструтуры отреагировали на "российский Крым" в презентации главы Укртрансбезопасности
31 октября, среда
23:47
Авиация России пыталась нарушить воздушное пространство Британии: в Лондоне пригрозили "очень высокой ценой"
23:19
"Объявите войну России": украинского эксперта оттаскали за бороду после скандала на росТВ Видео
22:51
Евродепутаты едут на Донбасс для проверки растрат украинских чиновников
22:24
"Страх, как роскошна": Дорофеева на Хэллоуин примерила образ Клеопатры Видео
21:59
В Украине временно перекроют воздушное пространство над Черным морем
21:34
"Так случилось": актер Квартала 95 пояснил, почему сын учится в Москве Видео
21:11
Вербовочное видео армии Украины вошло в число лучших в мире Видео
20:46
Синоптики назвали среднюю температуру в Украине в ноябре Видео
20:21
В магазинах Disney появились уникальные украинские 3D-конструкторы
19:49
В Венгрии опровергли слухи о захвате Закарпатья
19:38
Экс-посол США рассказал, что будет с епископами Московского патриархата после Собора по Томосу Видео
19:22
Ушел из жизни известный писатель и киносценарист Богдан Жолдак Видео
19:05
Взрыв здания ФСБ в Архангельске: появилось видео с места теракта Фото Видео
18:52
Антибиотики и интерфероны не помогут: Супрун рассказала, как на самом деле надо лечить простуду Видео
18:40
День всех святых у православных и католиков: что нельзя делать в этот великий праздник Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять