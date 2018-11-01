Стало известно, как санкции РФ ударили по российско-украинской торговле

Санкции сказались на торговле между Украиной и РФ / eer.ru

Введенные Россией с 2014 года санкции против Украины существенно повлияли на товарооборот между двумя странами.

В соответствии с подсчетами, которые были опубликованы в меморандуме к выпуску еврооблигаций Украины, оборот российско-украинской торговли снизился вдвое.

В документе подчеркивается: "Украина оценивает, что эти рестрикции привели к сокращению торговли с Россией на 50,4%".

Кроме того, в материалах также идет речь о том, что любые новые санкции, которые введет Россия, приведут к дальнейшему падению этого показателя и ущербу для ориентированных на экспорт отраслей, пишет "Интерфакс".

Отметим, что не так давно советник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трапма по национальной безопасности Джон Болтон предупредил, что США могут ввести больше санкций против Российской Федерации, сообщает Reuters.

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В частности, он сказал, что в США будут делать так, как сочтут необходимым, в том числе рассматривать возможность введения новых санкций в ответ на вмешательство России в выборы в США и оккупацию украинского Крыма.

"Безусловно, будет неверно сказать, что мы не собираемся вводить больше санкций в отношении России. Мы собираемся делать, что вынуждены делать, и на наш взгляд необходимо", - заявил Болтон во время визита в Грузию.

Напомним, ранее сообщалось, что новые российские санкции затронут 360 человек и 50 компаний.