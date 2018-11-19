Экономист спрогнозировал курс доллара в Украине к концу 2018 года

Курс доллара в Украине / УНИАН

К концу декабря 2018 году курс доллара по отношению к гривне составит около 29,5-30 грн/$.

Такое мнение высказал экономист Виктор Скаршевский в Facebook.

"В ноябре-декабре в 2016 и 2017 годах гривна девальвировала на 5%. Перенесем эту тенденцию на 2018 год, и получим курс доллара к концу декабря в районе 29,5-30 грн/$", - считает экономист.

Скаршевский выделяет несколько возможных причин таких курсовых колебаний:

Во-первых, уже сейчас, а не в перспективе, начала ухудшаться внешнеэкономическая конъюнктура (металл, зерновые, химия) и стремительно увеличивается дефицит торгового баланса Украины (на 30% по отношению к 2017 году и в 3,5 раза - с 2015);

Во-вторых, доллар укрепляется на мировых рынках;

В-третьих, ожидаемая сумма вывода дивидендов нерезидентами в 2 раза выше, чем в прошлом году - $3,5 млрд в 2019 году против $1,7 млрд в 2018. К сожалению, это логично и предсказуемо, учитывая текущий инвестиционный климат в Украине. Не удивительно, что и приток прямых иностранных инвестиций в Украину в текущем году сократился в полтора раза;

В-четвертых, сезонная глупость правительства. В декабре расходы бюджета будут в 2-3 раза выше, чем в среднемесячные расходы по году. Ведь расходы государственного бюджета на данный момент недофинансированы на 65 млрд грн. Добавим к этому хроническое недофинансирование расходов местных бюджетов;

В-пятых, правительство заинтересовано в более слабой гривне, потому что 40% доходной части госбюджета зависит от обменного курса. Как только, со второй половины июля 2018 года, увеличились темпы девальвации, так сразу с июля начал выполняться план по таможенным платежам. Не борьба с контрабандой, а девальвация помогает наполнять бюджет.

Эксперт также отметил, что бюджет на 2018-й год правительство рассчитывало, исходя из курса 30,10 грн/$ на конец года.

Facebook Виктор Скаршевский

Ранее аналитик Егор Комов выразил мнение, что до конца 2018 года курс доллара по отношению к гривне может перешагнуть психологическую отметку в 28 грн/$.