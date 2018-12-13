Акции "Газпрома" рухнули из-за решения евродепутатов по "Северному потоку-2"

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Торги на российском фондовом рынке в четверг, 13 декабря, открылись заметным падением котировок акций.

К примеру, индекс Московской биржи сразу после начала торгов упал на 0,11% (2367,67 пункта), индекс РТС потерял 0,13%, снизившись до 1124,35 пункта.

Сильнее всего подешевели ценные бумаги "Газпрома" − на 1%. Как считают аналитики, такое положение вещей связано со вчерашним решением Европарламента по поводу строительства газопровода "Северный поток – 2".

Кроме того, снижению курса рубля и котировок акций российских компаний ничуть не помешали растущие в последнее время цены на нефть.

Напомним, ранее Дональд Трамп своим твитом сильно обрушил курс российской национальной валюты.