Депутаты Европарламента призвали прекратить строительство "Северного потока-2"

"Северный поток-2" / REUTERS

Европейский парламент выступил за прекращение реализации "газромовского" проекта "Северный поток - 2".

"Европейский парламент подтверждает, что считает ключевой ту роль, которую Украина играет в сфере европейской сети энергетического обеспечения. В то же время Европарламент осудил строительство газопровода "Северный поток - 2", так как речь идет о политическом проекте, представляющем угрозу для европейской безопасности и для усилий по диверсификации источников снабжения энергией. Европейский парламент требует аннулировать данный проект", − говорится в тексте принятой резолюции, опубликованном на сайте учреждения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что США призвали все стороны выйти из проекта строительства "Северного потока-2", а также одобрили противодействие данному газопроводу.