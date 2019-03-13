Не дождались выборов: доллар и евро рванули вверх

Доллар и евро рванули вверх / Reuters

После продолжительного укрепления гривна сегодня решила сдать курсовые позиции.

По сравнению с предыдущим банковским днем, 13 марта курс доллара в Украине резко пошел вверх. Еще более стремительно рванул курс евро. Так, доллар подорожал на 5 копеек, а евро – сразу на 14 копеек.

НБУ установил следующие официальные курсы валют на 13.03.2019:

1 доллар США – 26,3595 грн/$;

1 евро – 29,7203 грн/евро;

10 российских рублей – 4,0080 грн.

Ранее отмечалось, что подняться выше 26,4 грн/$ доллару вряд ли позволят: в преддверии выборов 2019 курс гривны в Украине власти будут старательно удерживать и даже укреплять. Ранее был назван курс доллара в Украине после выборов 2019. Вполне вероятно, что падение доллара продлится только до марта как в Украине, так и в мире.

Напомним, новой психологической отметкой для доллара называется уровень в 26,0-26,2 грн/$.

Как сообщалось, к концу текущего года средняя зарплата в Украине вырастет до 12 тыс. грн – если прогнозы Нацбанка касательно курса доллара в Украине и уровня инфляции окажутся правдивыми.

В ходе чата в Главреде директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин дал свой прогноз по курс евро и доллара в 2019 году. Валюты будут балансировать, заверил эксперт.

Читайте такжеАстролог предсказал смерть доллара и доминирование биткоинаТакже астролог спрогнозировал курс гривны в 2019 году. В конце года может быть сложная ситуация с гривной, предупредил Влад Росс.

Кроме того, финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман спрогнозировал, что в Украине в случае начала нового мирового экономического кризиса и прекращения страной сотрудничества с Международным валютным фондом к концу 2019 года курс доллара может составить 50-60 грн/$.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу года прогнозируется немного выше 29 грн/$.