Прорыв в экономике: Украину ждет массовое и дешевое кредитование под 6-7%

Олег Громов

журналист

10 сентября 2019, 07:15

Власти намерены кардинально снизить ставки в ближайшие полгода-год.

НБУ
В НБУ намерены понизить учетную ставку / РБК-Украина

На днях синхронно Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Алексей Гончарук заявили, что Национальный банк Украины в силах резко снизить за непродолжительное время свою учетную ставку, что повлечет за собой и такое же уверенное снижение процентных ставок по кредитам для населения и бизнеса. Речь идет о снижение учетной ставки НБУ до 8-10% (недавно этот показатель был снижен до 16,5%) и ставок по кредитам до 10-12%.

Отметим, что учетная ставка НБУ (облікова ставка НБУ) является показателем, под который банковские учреждения берут деньги от главного финансового регулятора и первые уже под более высокие для себя ставки (чтобы заработать) оформляют кредиты населению и бизнесу.

Как известно, ныне большинство ставок по кредитам для физических лиц и предпринимателей являются довольно высокими – до 20-25% годовых и выше в гривнах. Уже много лет фактически замерло ипотечное и автомобильное кредитование населения. Тем не менее, банки осуществляют не характерный для себя вид кредитования: потребительское, авто в кредит. А этим должны заниматься небанковские финансовые учреждения. Так, под довольно высокие проценты они уже который год подряд кредитуют покупки холодильников, телевизоров, стиральных машин т.д.

Читайте такжеРост ВВП на 40%: эксперт оценил реальность планов ГончарукаО том, что эти ставки можно с уверенностью понизить в ближайшие полгода-год (до 10-12%) после таких заявлений высших властных руководителей страны немного позже отметил и председатель правления Нацбанка Украины Яков Смолий.

Есть ли для этого все предпосылки или такое можно считать лишь пиар-заявлениями высших чиновников?

НЕ ПИАР ВЛАСТЕЙ

Как объяснил Главреду главный эксперт Совета Нацбанка Украины Виталий Шапран, действительно все такие заявления не являются пиар-компаниями новой власти:

"В стране идет уверенное снижение учетной ставки НБУ, при этом регулятор следит за инфляцией. Она неуклонно снижается. Конечно же, не такими темпами, как нам всем хотелось, но это происходит и тренд такой тоже позитивный. Все идет, как говорится, по плану, ведь Нацбанк работает по принятой своей программе относительно значительного смягчения валютного и иного регулирования. Я думаю, что даже в конце 2019-начале 2020 года процентные ставки по банковским кредитам при снижении учетной ставки Нацбанка могут быть не выше, чем 10-13% годовых в гривне".

Некоторые банкиры целиком поддерживают правительство и Президента Украины в вопросах уверенного и скорого снижения процентных ставок по кредитам. Так, например, начальник отдела по работе с инвесторами банка "Кредит-Днепр" Андрей Приходько считает, что все предпосылки для такого резкого снижения ставок по кредитам для населения и бизнеса уже давно созрели. По его мнению, государство уже накопило значительные ресурсы для погашения внешних долгов, происходит замедление темпов инфляции, банки накапливают неплохой капитал – все это является позитивными "звонками" для большой возможности по снижению учетной ставки Нацбанка и ставок по кредитам для населения и юридических лиц.

Это означает, что меры благотворно скажутся на кредитовании населения - сейчас не спешат кредитоваться как малый и средний бизнес, так и население, чьи доходы не позволяют оформлять кредит под существующий высокий процент.

МОЖЕТ БЫТЬ СНИЖЕНА ДО 6-7%

С ним согласна и финансовый эксперт Виктория Волконская, которая отмечает Главреду, что Нацбанк может понизить свою учетную ставку и до 6-7% и соответственно кредиты населению и бизнесу могут уже в ближайшее время выдаваться и под 8-10% годовых в гривне:

Читайте такжеВ сентябре курс доллара побьет рекорд: эксперты сделали прогноз"Наши государственные мужи, да и сами банкиры прекрасно понимают, что для того, чтобы оживить экономику, "встряхнуть" страну, необходимо массовое кредитование населения и бизнеса – деньги должны работать. Сейчас предпосылки к этому созрели. Однако одновременно необходимо принять и законодательные акты о защите прав кредиторов, ведь сегодня в некоторых банках "токсичные" кредиты (т.е. непогашенные и которые вообще никогда не будут отданы кредитополучателями), составляют до 60-70%. С этим нужно бороться. Банки должны быть защищены, особенно, если скоро может настать процесс массового и относительно дешевого кредитования".

Действительно такие законы просто необходимы, ведь одно дело, когда банк дает ныне кредит, пусть и дорогой, на покупку холодильника, и совсем другое – на покупку миллионногривневой квартиры.

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ СТАВКИ НЕОБХОДИМЫ УСЛОВИЯ

Сейчас у Украины самая высокая учетная ставка в Восточной Европе, поэтому ее понижение неизбежно паралельно с оздоровлением экономики.  Однако не все банкиры оценивают настолько оптимистично возможность резкого снижения процентов по кредитам. Глава комитета по информполитике и взаимодействию со СМИ Украинского кредитно-банковского союза Александр Новиков, эти заявления можно считать довольно серьезными и резкими:

"И понятно, что Нацбанк также стремиться выполнять предначертания и желания новой власти. Но выполнить их будет сложно, ведь в этом году банки брали кредиты у НБУ минимум под 16%, поэтому им сложно будет даже при сильно пониженной учетной ставке давать кредиты населению в начале 2020 года под 12% годовых. Однако все это возможно и в 2020 году, но попозже", - сказал Новиков Главреду.

Эксперт предлагает не понимать слова Якова Смолия буквально. По словам Новикова, глава НБУ однозначно заявил, что такое возможно, если будет принят пакет законов по защите кредиторов, и наши исполнительные службы будут эффективно работать по возвращению долгов по различным банковским кредитам.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
НБУ проценты кредитование учетная ставка банковский сектор Александр Новиков Виталий Шапран Олег Громов Андрей Приходько Виктория Волконская
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:25
Киев хочет вернуть из РФ еще 113 украинцев – Денисова
08:21
В Украину из США вернут похищенную нацистами картину
07:58
ПАСЕ требует от Кремля предоставить Цемаха для допроса голландскими следователям
07:40
Персики на зиму в сиропе: самый быстрый и вкусный рецепт Фото Видео
07:23
Четверым освобожденным пленникам Кремля государство купит жилье в Киеве Видео
07:15
Шумахера госпитализировали: что произошло
07:15
Прорыв в экономике: Украину ждет массовое и дешевое кредитование под 6-7%
07:07
Показания Цемаха в Украине смогут использовать в международном суде - адвокат
07:01
Порошенко упорно продолжает гадить, желая Украине все просрать мнение
06:50
Скандал в России: стадион в Калининграде уходит под землю
06:48
Адвокат назвал возможных участников следующего обмена пленными между Украиной и РФ
06:39
Усекновение главы Иоанна Предтечи: что и почему нельзя делать в этот день
06:18
Доктор Комаровский назвал лучший способ начать закалять горло
05:54
Чего ждать от Путина после обмена пленными мнение
05:29
Атака Нибиру: астероид с "усами" проломает Землю 3 октября - уфологи
05:05
Французское каре – модная стрижка 2019-2020, способная изменить жизнь – 30 фото Фото Видео
04:47
"Хорошая попка": звезда Хэллбоя без трусов завела сеть интимным фото
04:36
Врачи рассказали о пользе водки
04:01
Бюджетная ночь не повторится: в Слуге народа решили изменить "правила игры" Видео
03:20
Полный разврат: женщина "спалила" любовника на сексе со своей юной дочерью
02:31
Синоптик назвал особенность сентября 2019 Видео
01:31
Ученые высчитали идеальный размер пениса
00:45
Эксперт развенчала мифы о питании Видео
00:08
iPhone 11: смотреть онлайн презентацию Apple и что известно об айфоне 2019 Видео
00:01
СМИ выяснили, кто заплатил за наделавшее шуму интервью Зеленского Видео
09 сентября, понедельник
23:45
Обмен пленными: в чем ловушка Кремля и что РФ сделает с Цемахом — адвокат Видео
23:17
"Минск станет столицей США": Лукашенко назвал четкие сроки Видео
22:54
Трамп пообещал помогать в переговорах России и Украины Видео
22:44
Жуткое горе: Валерия потеряла сына от Пригожина
22:26
Из-за Украины Конгресс США начал расследование против Трампа Видео
21:55
Зеленский встретится с президентом Финляндии
21:39
Путин признался, чего потребовал от Зеленского по Донбассу Видео
21:18
"Переговоры ведутся": Денисова рассказала о втором этапе обмена пленными
21:03
Солистка Kazka голая в ванной показала грудь
21:02
Атака пришельцев: астрономы зафиксировали неизвестный радиосигнал из космоса
20:45
Рябошапка анонсировал скорые "изысканные посадки" топ-чиновников
20:35
Запретная любовь: парень угодил за решетку за секс и съемки порно с малолетней школьницей
20:31
В Украине из частных компаний собрались сделать космических конкурентов Илона Маска Видео
20:30
Крепостная 2 сезон: что было в 9 и 10 сериях сериала Видео
20:24
Покушение на тернопольского ректора: полиция показала первое видео с подозреваемым Видео
20:20
Влад Яма высказался о результатах 3 выпуска Танці з зірками 2019 Видео
20:08
"Эти будут по 1100?": глава УЗ собрался лишить украинские поезда "самого дорогого" Видео
19:53
Марадона вернулся: легендарный тренер возглавил аргентинский клуб
18:56
Будут повышать: Рябошапка озаботился зарплатой прокуроров Видео
18:54
В Le Figaro объяснили, почему назвали Киев "российским"
18:53
Пускали электрический ток: Карпюк рассказал о жутких пытках, которые он перенес в российской тюрьме
18:42
Монако — лидер по выручке с продаж футболистов за последние девять лет
18:28
На малой родине Зеленского переполох: в мэрии Кривого Рога обыски
18:12
Вдохновленная обменом пленными Франция жаждет "нормандской встречи" немедля Видео
18:01
"П*здец, письки": Бузова случайно показала лишнего на интимном фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять