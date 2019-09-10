Прорыв в экономике: Украину ждет массовое и дешевое кредитование под 6-7%

В НБУ намерены понизить учетную ставку / РБК-Украина

На днях синхронно Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Алексей Гончарук заявили, что Национальный банк Украины в силах резко снизить за непродолжительное время свою учетную ставку, что повлечет за собой и такое же уверенное снижение процентных ставок по кредитам для населения и бизнеса. Речь идет о снижение учетной ставки НБУ до 8-10% (недавно этот показатель был снижен до 16,5%) и ставок по кредитам до 10-12%.

Отметим, что учетная ставка НБУ (облікова ставка НБУ) является показателем, под который банковские учреждения берут деньги от главного финансового регулятора и первые уже под более высокие для себя ставки (чтобы заработать) оформляют кредиты населению и бизнесу.

Как известно, ныне большинство ставок по кредитам для физических лиц и предпринимателей являются довольно высокими – до 20-25% годовых и выше в гривнах. Уже много лет фактически замерло ипотечное и автомобильное кредитование населения. Тем не менее, банки осуществляют не характерный для себя вид кредитования: потребительское, авто в кредит. А этим должны заниматься небанковские финансовые учреждения. Так, под довольно высокие проценты они уже который год подряд кредитуют покупки холодильников, телевизоров, стиральных машин т.д.

Читайте такжеРост ВВП на 40%: эксперт оценил реальность планов ГончарукаО том, что эти ставки можно с уверенностью понизить в ближайшие полгода-год (до 10-12%) после таких заявлений высших властных руководителей страны немного позже отметил и председатель правления Нацбанка Украины Яков Смолий.

Есть ли для этого все предпосылки или такое можно считать лишь пиар-заявлениями высших чиновников?

НЕ ПИАР ВЛАСТЕЙ

Как объяснил Главреду главный эксперт Совета Нацбанка Украины Виталий Шапран , действительно все такие заявления не являются пиар-компаниями новой власти:

"В стране идет уверенное снижение учетной ставки НБУ, при этом регулятор следит за инфляцией. Она неуклонно снижается. Конечно же, не такими темпами, как нам всем хотелось, но это происходит и тренд такой тоже позитивный. Все идет, как говорится, по плану, ведь Нацбанк работает по принятой своей программе относительно значительного смягчения валютного и иного регулирования. Я думаю, что даже в конце 2019-начале 2020 года процентные ставки по банковским кредитам при снижении учетной ставки Нацбанка могут быть не выше, чем 10-13% годовых в гривне".

Некоторые банкиры целиком поддерживают правительство и Президента Украины в вопросах уверенного и скорого снижения процентных ставок по кредитам. Так, например, начальник отдела по работе с инвесторами банка "Кредит-Днепр" Андрей Приходько считает, что все предпосылки для такого резкого снижения ставок по кредитам для населения и бизнеса уже давно созрели. По его мнению, государство уже накопило значительные ресурсы для погашения внешних долгов, происходит замедление темпов инфляции, банки накапливают неплохой капитал – все это является позитивными "звонками" для большой возможности по снижению учетной ставки Нацбанка и ставок по кредитам для населения и юридических лиц.

Это означает, что меры благотворно скажутся на кредитовании населения - сейчас не спешат кредитоваться как малый и средний бизнес, так и население, чьи доходы не позволяют оформлять кредит под существующий высокий процент.

МОЖЕТ БЫТЬ СНИЖЕНА ДО 6-7%

С ним согласна и финансовый эксперт Виктория Волконская , которая отмечает Главреду, что Нацбанк может понизить свою учетную ставку и до 6-7% и соответственно кредиты населению и бизнесу могут уже в ближайшее время выдаваться и под 8-10% годовых в гривне:

Читайте такжеВ сентябре курс доллара побьет рекорд: эксперты сделали прогноз"Наши государственные мужи, да и сами банкиры прекрасно понимают, что для того, чтобы оживить экономику, "встряхнуть" страну, необходимо массовое кредитование населения и бизнеса – деньги должны работать. Сейчас предпосылки к этому созрели. Однако одновременно необходимо принять и законодательные акты о защите прав кредиторов, ведь сегодня в некоторых банках "токсичные" кредиты (т.е. непогашенные и которые вообще никогда не будут отданы кредитополучателями), составляют до 60-70%. С этим нужно бороться. Банки должны быть защищены, особенно, если скоро может настать процесс массового и относительно дешевого кредитования".

Действительно такие законы просто необходимы, ведь одно дело, когда банк дает ныне кредит, пусть и дорогой, на покупку холодильника, и совсем другое – на покупку миллионногривневой квартиры.

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ СТАВКИ НЕОБХОДИМЫ УСЛОВИЯ

Сейчас у Украины самая высокая учетная ставка в Восточной Европе, поэтому ее понижение неизбежно паралельно с оздоровлением экономики. Однако не все банкиры оценивают настолько оптимистично возможность резкого снижения процентов по кредитам. Глава комитета по информполитике и взаимодействию со СМИ Украинского кредитно-банковского союза Александр Новиков , эти заявления можно считать довольно серьезными и резкими:

"И понятно, что Нацбанк также стремиться выполнять предначертания и желания новой власти. Но выполнить их будет сложно, ведь в этом году банки брали кредиты у НБУ минимум под 16%, поэтому им сложно будет даже при сильно пониженной учетной ставке давать кредиты населению в начале 2020 года под 12% годовых. Однако все это возможно и в 2020 году, но попозже", - сказал Новиков Главреду.

Эксперт предлагает не понимать слова Якова Смолия буквально. По словам Новикова, глава НБУ однозначно заявил, что такое возможно, если будет принят пакет законов по защите кредиторов, и наши исполнительные службы будут эффективно работать по возвращению долгов по различным банковским кредитам.