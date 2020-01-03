Транзит газа: эксперт назвал главный плюс газового договора с РФ

1 января Оператор ГТС Украины продолжил транзит российского газа в Европу / Фото: Reuters

Экономический эксперт Валерий Клочок считает, что заключение договора между Украиной и Россией по транзиту газа было неизбежным.

По его словам, в газовом договоре с Украиной заинтересованы и Газпром, и Европа.

"Газпром заинтересован зайти на европейский рынок, у него есть проблема сбыта. Надо же России бюджет наполнять. Российская экономика – сырьевая. Мало производится готового товара. И Европа для России – потенциальный клиент для сбыта газа",– сказал Клочок в интервью 24 каналу.

Эксперт добавил, что Украина выиграла с точки зрения государственной безопасности.

"Сумма транзитного контракта семь миллиардов долларов за пять лет – не так много. Но здесь нельзя мерить деньгами. Это вопрос государственной безопасности", - отметил Клочок.

Читайте также"Конфиденциально": в Нафтогазе засекретили важную часть контракта с ГазпромомНапомним, 30 декабря в результате трехсторонних переговоров Украина – Россия –Европейский Союз был подписан новый контракт на транзит газа с 1 января 2020 года на 5 лет с возможностью его пролонгации на 10 лет на аналогичных условиях. Позже исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко рассказал подробности подписания нового контракта на транзит газа между Украиной и Россией.

1 января 2020 года ООО Оператор ГТС Украины (ОГТСУ), которое стало новым оператором украинской газотранспортной системы вместо Укртрансгаза, заявило, что продолжило транзит российского газа в Европу.