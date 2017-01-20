У Гройсмана решили, что на отопление домов украинцев хватит 8 млрд кубометров газа вместо 19-ти

Для полноценного отопления домов украинцев вполне хватит 8 млрд кубометров газа в год. Однако из-за некачественных теплосистем у нас теряется около 60% топлива.

Об этом вице-премьер, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявил в эфире телеканала ZIK.

По его словам, из 18,6 млрд кубометров газа, поставляемого на нужды ЖКХ, 2,4 млрд теряют в системе теплоснабжения и еще 9 — непосредственно в домах. Тогда как по назначению — на отопление квартир — доходит только 7,2 млрд кубометров. То есть в целом украинцы теряют более 60% газа, стоимость которого все равно оплачивают.

"Для эффективного проведения отопления в жилом секторе, и чтобы достичь комфортной 20-градусной температуры, достаточно 8 млрд кубов газа. Однако, если посмотреть на Польшу, Австрию или Германию, чтобы достичь такого эффекта, они осуществляли соответствующие капиталовложения в течение семи или даже 15-ти лет", — рассказал Зубко.

Министр рассказал, что Германия 15 лет повышала энергоэффективность зданий, сооруженных в ее восточной части (бывшей ГДР). Польша прошла этот путь за 8 лет. Поэтому Украине тоже нужно двигаться в этом направлении.

"Уже имеем довольно много проектов по всей стране, с помощью которых удалось уменьшить потребление газа на 75%. Это все — за счет термосанации домов", — добавил Зубко.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в случае успешной реализации программы наращивания собственной добычи газа Украина рассчитывает отказаться от импорта топлива к 2020 году.