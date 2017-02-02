Цены на продукты в Украине бьют рекорды, дорожает все — эксперт

2 февраля 2017, 11:44

Причина роста цен — в новых отметках курса доллара, а также в поднятии тарифов на отопление и электричество, считает аналитик.

Цены на продукты в Украине по итогам января бьют рекорды. Дорожает почти все — от мяса и "молочки" до хлеба и муки. А это ставит под угрозу реализацию правительственного плана по 8-процентной инфляции.

Об этом рассказал глава Ассоциации поставщиков торговых сетей, аграрный эксперт Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

"Цены в январе бьют все рекорды", — написал он. По данным аналитика, эксперты Ассоциации проанализировали цены за январь 2017 года на основе данных Госкомстата.

В частности, значительно выросли цены на овощи. Например, картофель подорожал на 16% (+0,84 грн/кг). "Это связано с тем, что он является основой нашего рациона как самый дешевый продукт в Украине", – отмечает Дорошенко.

Морковь подорожала на 9% (+0,36 грн), свекла и капуста – на 8% (+0,3 грн), лук – на 4% (+0,17 грн).

"Причины подорожания заключаются в поднятии тарифов на отопление и электричество, потому что сейчас на хранении это главные статьи расходов на овощи", — говорит аграрный эксперт.

Молочная продукция весь месяц добавляла в стоимости, и на конец января это подорожание составило: творог — +6% или 4,6 грн/кг; сметана — +6% или 2,16  грн/кг; молоко — +5%, или 0,71  грн/кг; сливочное масло — +3%, или 3,74  грн/кг.

"Такого значительного роста цен на хлеб мы не видели много лет. За январь хлеб подорожал более чем на 4%. Это было прогнозируемым после повышения минимальной заработной платы, повышение цены на муку и зерно", — отмечает Дорошенко.

По словам аналитика, из мяса и мясных изделий подорожали говядина и вареная колбаса первого сорта. Говядина прибавила в цене 5%, или 4,48 грн, а колбаса — 1%, или 0,8 грн.

"Практически все остальное тоже не стояло на месте и добавляло в цене. Гречка снова выросла на 3%, или на 0,71 грн, сахар — на 3%, или на 0,37 грн, макароны — на 2%, или на 0,2 грн, мука пшеничная — на 2%, или на 0,14 грн, рис — на 2%, или на 0,26 грн. Подсолнечное масло подорожало на 1%, или на 0,33 грн. Причина роста цен —  в новых отметках курса доллара, который можно считать уже постоянным", – считает эксперт.

При этом Дорошенко отмечает, что подешевели куриные яйца – их цена за десяток упала на 11%, или 2,31 грн. Также стала дешевле свинина – минус 2%, или 1,49 грн/кг.

"Стоимость куриных яиц была завышена, падение цен было лишь делом времени, поэтому в феврале цена еще будет снижаться, а на стоимость свинины влияет распространение африканской чумы в частных хозяйствах, которое не дает возможности экспортировать продукцию", – поясняет Дорошенко.

Напомним, ранее "Главред" называл самые подорожавшие в 2016 году услуги и продукты.

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Украина хлеб подорожание цена продукты овощи аграрии мука молочка Дорошенко
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