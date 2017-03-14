На Донбассе вступил в силу новый порядок перемещения товаров через линию разграничения

Сегодня, 14 марта, вступил в силу порядок перемещения товаров через линию разграничения в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, утвержденный Кабинетом министров 1 марта.

Документ был опубликован в официальном издании центральных органов исполнительной власти "Урядовий кур'єр" 4 марта и вступает силу через 10 дней со дня его опубликования.

Согласно утвержденному правительством порядку перемещения товаров, через линию разграничения разрешается перевозить в составе гуманитарного конвоя продукты питания и лекарственных препаратов, товары и продукцию металлургической, горно-обогатительной, угледобывающей отраслей и объектов критической инфраструктуры.

Также порядок перемещения товаров утверждает создание гуманитарных площадок, на которых будут формироваться грузы для отправки гуманитарной помощи на временно оккупированную территорию, а также гуманитарно-логистических центров, где будет осуществляться мелкая и мелкооптовая торговля продуктами питания, средствами личной гигиены, одеждой, обувью или бытовой химией.

Отдельно регламентируется перевозка угля из неподконтрольных Украиной территорий и прохождение гуманитарных колонн.

"По решению руководителя антитеррористической операции в районе ее проведения могут устанавливаться дополнительные ограничения", — говорится постановление правительства.

Также отмечается, что постановление вступает в силу через 10 дней с момента ее опубликования, а пункты 9 и 31 Порядка перемещения товаров — через месяц.

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