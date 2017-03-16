Блокада на Донбассе проходит исключительно в интересах России — Гройсман

Блокада перемещения грузов через линию разграничения в зоне проведения АТО угрожает экономического росту Украины, правительство ищет пути стабилизации ситуации.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на бизнес-форуме в Киеве, сообщает УНИАН.

"Сегодня возникли угрозы удержания экономического роста в связи с блокадой, которая произошла на востоке страны. Я уже говорил, и сейчас скажу — эта блокада проходит исключительно в интересах Российской Федерации. Те, кто понимают экономические процессы, также понимают, что это так и есть. Сейчас мы смотрим на то, что нужно сделать, чтобы удержать ситуацию и обеспечить соответствующий рост", — сказал он.

При этом Гройсман отметил, что правительство все же позитивно расценивает перспективы украинской экономики в 2017 году в связи с переориентацией на новые рынки и перспективами привлечения инвестиций.

"Мы оптимистично смотрим в 2017 год", — подчеркнул премьер.

Напомним, СНБО на заседании 15 марта принял решение о временном запрете перемещения товаров через линию разграничения в зоне АТО до возвращения боевиками под юрисдикцию Украины захваченных предприятий, стоимость которых оценивается в 2 млрд долларов.

После заседания секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны будут перекрыты все автомобильные и железнодорожные пути, которые ведут к линии разграничения в зоне АТО.