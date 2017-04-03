В МВФ посоветовали Украине заняться борьбой с коррупцией и повысить пенсионный возраст

Совет директоров ключевого кредитора Украины — Международного валютного фонда завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины и утвердил предоставление нашей стране очередного кредитного транша в объеме 1 млрд долл.

Об этом говорится в сообщении фонда, переданном УНИАН.

"Украинская экономика демонстрирует хорошие признаки восстановления. Рост возвращается, инфляция снижена, а международные резервы удвоились. Этот прогресс во многом обусловлен решительными политическими действиями властей, включая разумную макроэкономическую политику. Недавняя стабилизация обеспечивает многообещающую основу для дальнейшего роста", — приводятся в сообщении МВФ слова первого заместителя директора-распорядителя фонда Дэвида Липтона.

По его словам, международные партнеры Украины оказали существенную финансовую и техническую поддержку усилиям властей по укреплению экономики и их дальнейшая помощь остается важной для успеха программы.

Кроме того, Липтон отметил, что важно продолжать усилия по урегулированию остающихся суверенных задолженностей.

По информации фонда, предоставление очередного транша кредита увеличит объем полученного нашей страной финансирования в рамках программы EFF до 8,38 млрд долл. США.

В то же время МВФ призвал украинские власти ускорить проведение структурных реформ и отметил отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией.

"Для достижения более стремительного и устойчивого роста, необходимого для повышения доходов и обеспечения возможности Украины догнать своих региональных коллег, необходимо ускорить структурные реформы для улучшения бизнес-среды и привлечения инвестиций", — цитирует пресс-служба фонда первого заместителя директора-распорядителя МВФ Дэвида Липтона.

По его словам, реформы необходимо начать с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель.

Кроме того, Липтон подчеркнул, что Украине следует решительно пресекать коррупцию. "Несмотря на создание новых антикоррупционных институтов, конкретные результаты пока не достигнуты", — отметил первый заместитель директора-распорядителя МВФ.

Вместе с тем в МВФ считают, что Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.

"Несмотря на крупные бюджетные корректировки, государственный долг остается высоким. Актуальность структурных фискальных реформ для обеспечения устойчивости в среднесрочной перспективе возросла, поскольку растет давление от повышения заработной платы и пенсий", — отмечается в сообщении фонда со ссылкой на первого заместителя директора-распорядителя МВФ Дэвида Липтона.

Также он отметил необходимость постоянных усилий в направлении управления доходами и продвижения реформы государственного управления.

Напомним, ранее сообщалось, что МВФ завершил третий пересмотр программы сотрудничества с Украиной с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) и одобрил выделение нашей стране четвертого кредитного транша объемом 1 миллиард долларов.