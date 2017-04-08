"Других рецептов нет". Во Всемирном банке назвали ключевые реформы для Украины

Для Украины в ближайшем будущем ключевыми станут пенсионная, земельная, медицинская и антикоррупционная реформы.

Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, сообщает ZN.UA.

По данным Всемирного банка, в 2016 году украинская экономика показала незначительный рост в 2,3%.

"Учитывая нынешние темпы и неблагоприятную конъюнктуру на внешних рынках, блокаду в Донбассе и другие факторы, на 2017 г. мы прогнозируем также незначительный рост в 2%. Для того чтобы ускорить темпы экономического роста и достичь устойчивого восстановления, следует внедрять реформы. Других рецептов нет", — подчеркнула Кахконен.

Ранее "Главред" сообщал, что МВФ советует Украине заняться борьбой с коррупцией и повысить пенсионный возраст.