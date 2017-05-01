В Украине с сегодняшнего дня немного вырос прожиточный минимум

С понедельника, 1 мая, в Украине прожиточный минимум планово увеличен на 80 гривен — до 1 тыс. 684.

Об этом пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, рост показателя предусмотрен в госбюджете на 2017-й год.

Для детей в возрасте до 6 лет с 1 мая прожиточный минимум будет составлять 1 тыс. 426 гривен, для старших — от 6 до 18 лет — 1 тыс. 777, для лиц, утративших трудоспособность, — 1 тыс. 312.

"Исходя из размеров прожиточного минимума будут рассчитаны новые суммы социальной помощи", — говорится в статье. Также с 1 мая вступает в силу постановление Кабмина о снижении соцнормативов на использование газа, тепловой энергии и электричества, которые устанавливаются для расчета размера субсидий для населения.

Первые снижены до 5 кубометров с 5,5 на квадратный метр отапливаемой площади. Нормативы потребления тепловой энергии для централизованного теплоснабжения абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми и/или квартирными счетчиками, уменьшены до 0,0431 Гкал с 0,0548 на квадратный метр отапливаемой площади в месяц.

Между тем нормативы на использование электроэнергии для индивидуального отопления снижены до 51 кВт-ч с 65 на квадратный метр отапливаемой площади в месяц.

Ранее сообщалось, что Кабмин будет повышать прожиточный минимум в 2017 году в три этапа — до 1 тыс. 762 грн. Напомним, с 1 мая в стране должны пересчитать субсидии в связи с окончанием отопительного сезона. Правительство пообещало выплатить украинцам до 700 гривен за сэкономленную помощь.