Раздражение от санкций. Почему эйфория от "Крымнаша" в России сходит на нет

Соцопросы в РФ показывают, что подавляющее большинство россиян уже не считают, что захваченный у Украины Крым должен находится в более выигрышном положении, нежели другие регионы России.

Об этом директор Крымского департамента Фонда "Майдан иностранных дел", главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко рассказал на чате в "Главреде".

"Подавляющее большинство населения России до сих пор считает, что РФ правильно сделала, что захватила Крым. Однако последний опрос российских социологов показал, что то же подавляющее большинство уже не считает, что Крым должен получать дополнительные преференции по сравнению с другими регионами России", — говорит эксперт по вопросам Крыма.

"То есть, имеется волна раздражения тем, что из-за финансирования проектов в Крыму тормозятся проекты развития многих регионов РФ. И наконец все россияне уже поняли, что ухудшение их финансового состояния является следствием санкций, введенных за оккупацию Крыма. И это тоже весомый повод для раздражения", — говорит журналист.

Комментируя вопрос, как введенные против России за украденный Крым санкции помогают вернуть полуостров Украине, Андрей Клименко подчеркнул: "Сегодня санкции против России — это единственный действенный способ на пути восстановления территориальной целостности Украины в части, касающейся Крымского полуострова".

"Это очень объемная тема. Я приведу только один пример: программа строительства новых надводных кораблей военно-морского флота РФ заторможена на три года. И она почти сорвана, ведь эти корабли проектировали под украинские и немецкие двигатели и турбины. Есть также очень серьезные негативные последствия почти во всех сферах экономической жизни России. Когда вы слышите, что российские СМИ, политики и чиновники говорят, что "санкции не действуют", то надо понимать это с точностью до наоборот. Поэтому они так сильно и кричат ​​об этом", — иронизирует директор Крымского департамента "Майдана иностранных дел".

"Крым уже стал очень дорогим для российской экономики, так же дорогим, как Чечня и Ингушетия", — резюмировал Андрей Клименко.

Напомним, ранее эксперт рассказал, почему в России перестанут мазать хлеб маслом, но Керченский мост достроят.

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