Украина договорилась создавать новый Ан-132 с Турцией и Саудовской Аравией

Государственный концерн "Укроборонпром" будет разрабатывает новую модификацию самолета Ан-132 для несения морской патрульной службы совместно с компаниями Саудовской Аравии и Турции.

Как сообщает пресс-служба концерна, меморандум подписали в рамках военной выставки IDEF-2017 в Стамбуле.

Ан-132 — это первый самолет без российских комплектующих, который создал ГП Антонов.

В 2015 году между турецкой компанией Taqnia Aeronautics и Антонов было подписано партнерское соглашение о разработке и строительстве транспортного самолета Ан-132 в Саудовской Аравии.

31 марта 2017 года успешно провели первый полет.