Авто на литовских номерах будут перерегистрировать в Украине — СМИ

Скоро все литовские автомобили, которые находятся в Украине, можно будет перерегистрировать на нового владельца в нашей стране.

Об этом заявил один из руководителей общественной организации "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич на панельной дискуссии, пишет autocentre.ua.

По его словам, активисты будут содействовать тому, чтобы на украинской территории работал сервисный центр Литвы.

"В нем обладатели нерастаможенных автомобилей на литовских номерах смогут перерегистрировать автомобиль, застраховать и пройти техосмотр. И все это — не выезжая в Литву", — отметил Ярошевич.

Также он сказал, что с 1 сентября там будет действовать закон, согласно которому вывезенные из страны авто нельзя будет снять с учета без наличия самой машины. Документ якобы "снизит возможность мошенничества с ввезенными в Украину автомобилями на литовской регистрации".

Ранее СМИ назвали три способа, как в украинское государство из-за рубежа ввозят нерастаможенные иномарки. Ознакомиться со сведениями журналистов можно здесь.