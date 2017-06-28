Власти ДНР наживаются на автономерах: замена — 15 тысяч, несогласных бьют рублем

Террористические "власти" ДНР ужесточили требования по регистрации транспортных средств, что связано с углублением проблемы наполнения "бюджета" в условиях сокращения финансирования со стороны РФ.

Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, для принуждения автовладельцев, пользующихся украинскими номерными знаками, к переводу транспортных средств на т.н. "республиканскую" регистрацию, налагаются штрафы, а в случае их неуплаты — автомобили принудительно отправляют на штрафплощадку.

Довольно значительная стоимость перерегистрации на т.н. "документы и номерные знаки ДНР" (около 15 тыс. рублей, больше 6 тыс. грн) и потеря возможности выезжать на подконтрольные украинским властям территории вызывает недовольство местного населения, добавили в ГУР МОУ.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия не пропускает с Донбасса машины с "номерами" ДНР.