Путин обманул немцев, пообещав не направлять турбины Siemens в Крым — западные СМИ

В сентябре 2016 года президент России Владимир Путин во время встречи в Москве пообещал занимавшему тогда пост вице-канцлера Германии Зигмару Габриэлю, что турбины Siemens не будут направлены в Крым.

Об этом немецкому изданию Wirtschaftswoche сообщили источники, близкие к Габриэлю, передает kommersant.ru.

Сейчас Зигмар Габриэль занимает пост министра иностранных дел Германии.

Сообщается, что помимо двух политиков на встрече присутствовал посол Германии в России Рюдигер фон Фрич и представители российского президента. По словам собеседников издания, обещания Путина были переданы руководству Siemens.

В министерстве экономики Германии не подтвердили и не опровергли эту информацию. От комментариев воздержался и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Напомним, ранее в Siemens подтвердил, что две газовые турбины вопреки воле компании были доставлены в подконтрольный России Крым. Компания назвала случай "четким нарушением контракта о доставке".

Позже концерн подал иск в Арбитражный суд Москвы против компании "Технопромэкспорт" (структура "Ростеха") и петербургского совместного предприятия "Сименс технологии газовых турбин". В Siemens требуют предотвратить дальнейшие поставки оборудования на полуостров и возвратить ранее поставленное в изначальное место предназначения.