В Евросоюзе хотят снова продлить санкции против России

14 сентября Совет Европейского Союза намерен утвердить решение о санкциях против России.

Об этом сообщил высокопоставленный европейский дипломат, пишет УНИАН.

Стоит отметить, что санкции будут приняты для 153 человек и 40 компаний из-за их ответственности за действия, направленные на подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.



По словам дипломата, решение будет утверждено в рамках заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел без обсуждения пунктом А — по письменной процедуре. Срок действия существующих санкций истекает 15 сентября.

До этого решение должно быть одобрено Комитетом постоянных представителей стран ЕС (COREPER), первое заседание которого запланировано на 6 сентября, а второе — на 13. Ожидается, что санкции будут продлены еще на полгода.

Как известно, 13 марта 2017 года Совет Евросоюза до 15 сентября 2017 года продлил действие санкций против 150 человек и 37 организаций из Украины и России, которые несут угрозу территориальной целостности и суверенитету нашей страны.

Напомним, новые санкции США против России, Ирана и Северной Кореи в энергетической сфере стали предметом торга между Америкой и Европейским Союзом.

фото: rbc.ua